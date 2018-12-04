Как далеко зайдут Россия и ОПЕК

Bloomberg пытается ответить на вопрос, насколько крепка неожиданная дружба между Москвой и Эр-Риядом и какие последствия она будет иметь для нефтяных рынков и ОПЕК.

Министры энергетики членов ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в нефтяной картель, съедутся в конце этой недели в Вену, чтобы обсудить очередное снижение уровней добычи «черного» золота. В Буэнос-Айресе, на саммите G20, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман уже в принципе договорились о сокращении добычи нефти, но не уточнили размеры сокращений.

Между тем, конкретные цифры – не менее важны, чем принципиальное согласие ОПЕК+ на сокращение добычи нефти, которое скорее всего будет достигнуто в Вене через несколько дней.

В ОПЕК уже подсчитали, что для того, чтобы не допустить нового затоваривания рынка нефтью, ее добычу необходимо сократить на 1,3 млн бар./день по сравнению с октябрьским уровнем. Встреча в Вене обещает быть бурной, как и все подобные встречи, на которых решается, насколько каждый из членов картеля и не входящих в него нефтедобывающих стран, подписавших предыдущее соглашение о сокращении добычи, должен будет сократить добычу.

Споры обещают быть жаркими, но к таким спорам в ОПЕК уже привыкли. В 2016 году сокращение было значительнее, чем сейчас, и все же тогда несмотря на это удалось договориться. Сейчас же сокращение на 1,3 млн бар./день приведет к возврату на уровень добычи по состоянию на июнь этого года. Напомним, что те уровни всех устраивали, но затем президент Трамп начал давить на ОПЕК и в первую очередь на ее неформального лидера – Саудовскую Аравию с целью увеличить добычу, чтобы избежать роста цен на «черное» золото.

Дональд Трамп и сейчас является главным врагом снижения добычи. По уже указанной выше причине – роста цен на нефть и бензин. Кронпринц Мохаммед (МБС), который фактически управляет КСА от имени больного отца, по мнению Bloomberg, не может открыто бросить вызов Трампу и его политике низких нефтяных цен. Ситуацию еще больше осложнило убийство в саудовском консульстве в Стамбуле саудовского журналиста Хашогги, в котором все, кроме президента Трампа, подозревают МБС. В разгар всеобщего осуждения международным сообществом наследнику саудовского престола необходим союзник в Белом доме, который защитит его от конгрессменов.

Члены ОПЕК ищут способы, как сократить добычу и при этом не рассердить мистера Трампа. Например, обсуждается предложение… назвать это сокращение как-нибудь иначе. На это уже намекал министр энергетики КСА Халид аль-Фалих, заявив, что добыча нефти королевством может снизиться в декабре и январе, потому что клиенты решили покупать ее меньше.

В таком подходе кроются две опасности. Во-первых, инвесторы и торговцы могут просто не поверить, что грядет сокращение добычи, а во-вторах, такие нефтедобывающие страны, как Россия и Ирак, которые уже сейчас показывают явные признаки «усталости» от предыдущей сделки по сокращению объемов добычи, могут в июне 2019 года, когда срок действия соглашения 2016 г. подойдет к концу, не очень строго соблюдать написанное в общих словах новое соглашение о необходимости избежать затоваренности рынка нефтью.

Четыре года назад, когда из-за американских сланцевиков цены на нефть рухнули, Россия встретилась с ОПЕК в Вене, чтобы обсудить сотрудничество и меры, направленные на повышение нефтяных цен. В 2014 году переговоры закончились неудачей. Через несколько дней после неудачных переговоров с таким же нулевым результатом прошел и саммит ОПЕК в Вене.

Саудовская Аравия тогда открыла краны и обвалила цены на нефть в надежде вытеснить с рынка конкурентов, себестоимость добычи у которых намного выше, чем у них. В первую очередь, речь тогда шла, конечно, об американских сланцевиках. В Эр-Рияде опомнились и прекратили ценовую войну лишь после того, как в начале 2016 года цены на нефть снизились до 27 долларов за баррель. Только после этого КСА начало создавать союз для сокращения добычи.

Соглашение между Владимиром Путиным и принцем Мохаммедом бен Салманом, считает Bloomberg, должно устранить такой сценарий. Несмотря на то, что лидеры не договорились о конкретных цифрах, они показали всему миру, что политическая воля для сотрудничества и совместных действий у них сохранилась.

«Пусть они и не договорились, к какой цене на нефть следует стремиться,- объясняет Бьярне Шильдроп, аналитик по сырью в SEB AB,- но они придерживаются единого мнения, что не нужно опять допускать переизбытка нефти на рынках».

Самое главное достижение встречи между президентом России и саудовским кронпринцем, по мнению многих аналитиков, заключается в том, что она свела на нет риск, что цены на нефть продолжат снижаться.