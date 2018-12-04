Катар выдавила из ОПЕК Россия

Теперь странами предстоит жесткая конкуренция на рынке СПГ

Как заявил в связи с сообщением о выходе Катара из ОПЕК шеф глобального аналитического подразделения по сырьевым рынкам Citigroup Эд Морс: «Катар не является основным производителем нефти… следовательно, это незначительной фактор для нефтяных цен и нефтяного рынка». О намерении эмирата покинуть Организацию стран — экспортеров нефти госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби объявил в понедельник, 3 декабря. Формально страна покинет организацию с 1 января 2019 года. Официальная мотивировка: стремление сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа.

В то же время Эд Морс считает, что эмират сможет привлечь дополнительные инвестиции как в добычу газа, где его позиции очень сильны, так и нефти, поскольку теперь не будет «сокращать производство по политическим мотивам», то есть а рамках картельной дисциплины. «Это может обеспечить инвесторам лучшую инвестиционную среду», — считает аналитик, — «и в будущем сделать возможным увеличение производства нефти». Таким образом, он не вполне соглашается с официальным предлогом выхода из ОПЕК — «только газ».

В отношении газового рынка он считает, что намерения Катара очень серьезны. «Катар нацелился на увеличение в тот момент, когда рынок ожидает, что на этом рынке будут присутствовать две другие страны — Россия и США, чьи компании способны совместно продавать 100 млн тон СПГ», — цитирует аналитика Citigroup агентство ТАСС. По его мнению, цены на СПГ может ждать заметное снижение, поскольку Катар объявил, что сосредоточится на увеличении добычи газа с примерно 70 млн тон в год до 100 млн тон к началу следующего десятилетия.

По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, официальная версия, представленная общественности министерством энергетики Катара, не отвечает реальным причинам его выхода из картеля. Сейчас, и это в общем-то сложно скрывать, замечает аналитик, ОПЕК как организация ничего не решает. Все важнейшие решения, такие как сокращение добычи или ее наращивание, как это было летом этого года, когда рынку было решено предложить дополнительный 1 млн барр./сутки, принимаются на уровне договоренностей Саудовской Аравии и России. Картелю же достигнутые решения по факту просто спускаются сверху на утверждение.

Свою точку зрения он подтверждает следующим наблюдением: саммит ОПЕК, главной темой повестки которого должно стать продление соглашения о сдерживании добычи, начнется в четверг, но за три дня до него Россия и Саудовская Аравия заявляют, что решили вопрос в рамках встречи на саммите G20. То есть, в общем-то, на встрече представителей нефтяного картеля обсуждать особо нечего, поскольку решение уже принято. И действительно, на это же указывает и агентство Bloomberg.

Такое поведение Саудовской Аравии, впрочем, логично, продолжает аналитик, учитывая, что из 32 млн баррелей в сутки, добываемых всеми странами ОПЕК, каждый третий баррель рынку предлагают именно саудиты, а Россия добывает еще 11 млн барр/сутки. Странам, добывающим меньше, сложно влиять на принятие решений. Последнее в полной мере относится к Катару с его 600 тыс барр/сутки.

Алексей Антонов напоминает, что эмират при этом находится, по сути, на осадном положении в результате конфликта с соседними арабскими странами во главе с Саудовской Аравией. Он не считает, что другие члены картеля последуют примеру Катара, хотя их голоса и мало что значат в последнее время.

Выхода Катара из ОПЕК все же будет иметь последствия, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Прежде всего — в форме ослабления этой организации, и, возможно, попытки и других стран пересмотреть свое членство. Они будут сравнивать свое текущее положение с положением Катара, с динамикой объемов производства, подсчитывать упущенную выгоду, и в конце концов лоббисты внутри стран-производителей нефти будут способны оказать влияние на участие страны в картеле.

Сама ОПЕК говорит о том, что соглашение о сокращении добычи выполняется уже только на 78%, и это наглядно говорит о разногласиях между странами-членами. На цену нефти сейчас давит множество факторов, в том числе не очень работающие санкции против Ирана, замедление азиатских экономик и, прежде всего, Китая, являющегося лидером по потреблению нефти и нефтепродуктов. Катар говорит о ставке на СПГ отчасти для того, чтобы отвести от себя гнев ОПЕК, чтобы отвлечь внимание. Но к 2030 году всего четыре страны должны будут обеспечивать половину всего производства СПГ на планете — это Катар, Австралия, США и Россия.

Это, полагает Илья Жарский, создаст мощнейшую конкуренцию между странами, и сказать точно, что Катар сможет выдерживать конкуренцию с США, пока невозможно. Волатильность цен на СПГ запросто может разорить крупнейших производителей, не обладающих достаточной финансовой подушкой. А США с запуском в 2016 году завода по сжижению Sabine Pass стали нетто-экспортером газа, и будут агрессивно захватывать рынки, применяя как средства экономического, так и политического давления.