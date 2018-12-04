Макрон сдался

Правительство Франции объявило мораторий на налог на бензин.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил по центральному телевидению о моратории на введение налога на бензин как минимум на шесть месяцев. Цель разворота французских властей на 180 градусов – конечно же, продолжающиеся уже три недели бурные выступления по всей стране противников нового налога, которых называют за одежду – автомобильные жилеты – «желтыми жилетами».

Введение налога на бензин в правительстве объясняют борьбой с глобальным потеплением и изменениями климата. Власти, наверняка, рассматривали возможность отмены введения налога еще неделю назад, но пошли на этот шаг после минувших выходных, отметившиеся новыми, еще более масштабными выступлениями желтых жилетов, которые, кстати, проходят в субботы и воскресенья. От предыдущих они отличались участием представителей других групп населения Франции.

Протесты желтых жилетов начались три недели назад, когда группа французов потребовала от властей отменить планируемый налог на бензин. Свое требование они подкрепили блокадой дорог и демонстрациями протеста. Действия протестантов переросли в столице в столкновения с полицией, которые привели к жертвам и раненым как со стороны желтых жилетов, так и со стороны правоохранительных органов. Сотни человек были задержаны.

Впрочем, говорить о том, что мораторий автоматически означает спад напряженности во Франции, преждевременно. Ситуация зашла так далеко, что одной отмены ненавистного французам налога на бензин, похоже, мало.

«Одного моратория недостаточно,- уверен Даниель Кон-Бендит, известный защитник окружающей среды и друг президента Макрона.- Сейчас в дело должен вступить президент. И он должен положить на стол другие вещи».

Кон-Бендит, один из лидеров акций протеста в мае 1968 года, имел в виду налог на богатство и подоходный налог.

То, что отмены одного моратория не достаточно для того, чтобы успокоить разбушевавшиеся страсти, наверняка, понимают и в правительстве. Эдуар Филипп объявил так о замораживании цен на электроэнергию и газ, которые должны были вырасти 1 января. Кроме налога на бензин, откладывается и введение более строгих норм по выбросам автомобилей. Глава правительства также заявил об отмене объявленных в мае новых правил техконтроля, которые не только значительно строже старых, но и дороже на 10-20 евро.

О том, что мораторий на налог на бензин, как минимум, запоздал, говорит и то, что планировавшаяся на вечер вторника встреча между представителями «желтых жилетов» и премьером Филиппом отменена. Причем, отменили ее протестанты.

Удовлетворить популистское движение отмена налога на бензин, наверное, могла бы две-три недели назад, когда акции протеста только начинались. Сейчас список требований «желтых жилетов» намного больше. Если в двух словах, то они требуют поднять зарплаты и понизить налоги.

Победа, а мораторий на бензиновый налог иначе не назовешь, конечно, добавила «желтым жилетам» смелости и наглости. Власти, конечно, могут прибегнуть к репрессиям, на что, кстати, открыто намекал Эмманюэль Макрон после возвращения из Буэнос-Айреса, но и силы протестантов за три недели значительно выросли. Сейчас протестное движение угрожает охватить учащихся старших классов и фермеров.

Ждать реакции «желтых жилетов» и примкнувших к ним недовольных действиями президента и правительства французов осталось недолго. На субботу и воскресенье намечены очередные «желтые» акции протеста.