Мадуро вылетел на «очень важную встречу» с Путиным

Как сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, в своем Twitter он вылетел «очень важную встречу» с российским президентом Владимиром Путиным.

«В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», — сообщил Мадуро.

По его словам, у него запланирована «важная встреча» с российским президентом Владимиром Путиным.

«Завтра у нас будет очень интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным», — написал Мадуро.

Ранее, Мадуро заявил, что возлагает большие надежды на Россию по обеспечению экономической независимости страны, поскольку в Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть миллиона процентов.