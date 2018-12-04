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Культура
Москва, 04.12.2018

Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА»

«Expert Online» 2018
  • Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА»
предоставлено пресс-службой

23 декабря 2018 года Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» приглашает на свое ежегодное Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА». По традиции Новогоднее шоу пройдет на сцене Государственного Кремлёвского Дворца. В новой программе новогоднего шоу прозвучат самые популярные вальсы, польки и марши: «Императорский вальс», «Весенние голоса», «На прекрасном голубом Дунае» и, конечно же, всемирно известный вальс «Сказки Венского леса». Исполнение знаменитого «Марша Радецкого» завершает программу.

Истинным украшением Новогоднего шоу станет выступление танцоров - призеров России по бальным танцам. Хореограф-постановщик Артем Майоров. Поклонники знаменитого венского композитора смогут насладиться не только великолепием вальсов в исполнении известного оркестра, но и бальными танцами лучших танцевальных пар России. Большой концертный зал Государственного Кремлёвского Дворца в этот день будет празднично украшен тысячами белоснежных гвоздик и превратится в белоснежную сказку.

Стало уже хорошей традицией приходить на Новогоднее шоу «БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ Иоганна ШТРАУСА» в праздничных нарядах. В этот раз для всех зрителей в белоснежных нарядах приготовлены новогодние подарки! Категория 6+

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