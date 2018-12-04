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Москва, 04.12.2018

Порошенко рассказал о «тотальной изоляции» России

«Expert Online» 2018

Глава «незалежной» Пётр Порошенко в интервью одному из каналов украинского ТВ заявил, что Россия якобы находится в «тотальной изоляции».

При этом он утверждает, что его страна наоборот, является «активным игроком» на мировой арене, передаёт РИА Новости.

По словам Порошенко, Россия попала в «изоляция» благодаря «международной координации». Кроме того, украинский лидер отметив, что власти «самостийной» намерены защищать свою страну не прибегая помощи из вне, подчеркнул, что у Киева много «надежных союзников».

«Успех нашей международной позиции – очевиден. Мы активно участвует во всех международных форумах, поэтому сформировали мощную мировую коалицию поддержки Украины против агрессивной политики Москвы», – резюмировал Порошенко.

Напомним, накануне стало известно, что Порошенко внёс в Верховную Раду законопроект о разрыве договора и сотрудничества с Россией.

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