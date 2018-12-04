Путин и Макри обсудили расчёты в национальных валютах

Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Аргентины Маурисио Макри возможность перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, который подчеркнул, что тему президенты поднимали еще во время встречи на G20.

«Мы были бы очень заинтересованы, чтобы в Аргентине был представлен какой-то российский банк, который бы помогал нашим бизнесменам осуществлять здесь проекты», —рассказал Феоктистов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Дипломат также рассказал, что власти Аргентины еще не до конца понимают «в какой степени рубль является полностью конвертируемой валютой, что им с рублями делать».

Для перехода на рубль властям Аргентины понадобится дополнительное время для анализа ситуации.