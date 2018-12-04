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Москва, 04.12.2018

Роструд напомнил о длинной рабочей неделе перед новогодними праздниками

«Expert Online» 2018

Последняя рабочая неделя в уходящем году будет шестидневной - с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря. После нее россиян ждут десятидневные новогодние выходные с 30 декабря по 8 января включительно, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Роструд.

"Вариант длинной рабочей недели был выбран для того, чтобы не прерывать "новогодние каникулы". Соответственно, выходной день с субботы, 29 декабря перенесен на понедельник, 31 декабря. Соответственно, последняя рабочая неделя в нынешнем году будет шестидневной", - сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Далее россиян ждут десятидневные новогодние выходные, а первый рабочий день в 2019 году будет в среду, 9 января 2019 года, сообщил замглавы ведомства. "Новогодние выходные начнутся в воскресенье, 30 декабря 2018 года и завершатся во вторник, 8 января 2019 года. 9 января - первый рабочий день", - сказал собеседник агентства.

Нерабочие дни с субботы и воскресенья 5 и 6 января, попадающие на период новогодних выходных, добавляют выходные дни к празднованию Первомая в будущем году (2 и 3 мая, четверг и пятница), сообщил Шкловец.

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