СМИ: США проиграли России гонку за Арктику

Как сообщает телеканал NBC News, ледокольный флот США находится в плачевном состоянии. На плаву остаются лишь два старых полярных ледокола, в чьи задачи входит сбор научных данных, а также спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в наиболее удаленных частях Земли.

Также ледоколы представляют интересы Вашингтона за полярным кругом при учете новых торговых возможностей, которые открывают тающие льды в регионе.

Первый из ледоколов «Полярная звезда» был построен 40 лет назад и давно преодолел ожидаемый срок своей службы. Второй «Хили» был построен в 2000 году, способен выполнять лишь научную функцию, отмечает СМИ.

В то время как у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей, у США по самым оптимистичным расчетам в Арктике появится новый американский ледокол через пять лет

Эксперты заявляют, что США давно проиграли Москве гонку за Арктику из-за того, что «проигнорировали Арктику», считает депутат Джон Гараменди.

«Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю», —заявил он.

Одно дело, когда речь идет о застрявшем корабле, тут и другие страны помогут, но другое, если противник попытается вторгнуться в эксклюзивную экономическую зону США или вступить с ними в военную гонку, отмечает издание.