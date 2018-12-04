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Москва, 04.12.2018

СМИ: США проиграли России гонку за Арктику

«Expert Online» 2018

Как сообщает телеканал NBC News, ледокольный флот США находится в плачевном состоянии. На плаву остаются лишь два старых полярных ледокола, в чьи задачи входит сбор научных данных, а также спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в наиболее удаленных частях Земли.

Также ледоколы представляют интересы Вашингтона за полярным кругом при учете новых торговых возможностей, которые открывают тающие льды в регионе.

Первый из ледоколов «Полярная звезда» был построен 40 лет назад  и давно преодолел ожидаемый срок своей службы. Второй «Хили» был построен в 2000 году, способен выполнять лишь научную функцию, отмечает СМИ.

В то время как у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей, у США по самым оптимистичным расчетам  в Арктике появится новый американский ледокол через  пять лет

Эксперты заявляют, что США давно проиграли Москве гонку за Арктику из-за того, что «проигнорировали Арктику», считает депутат Джон Гараменди.

«Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю», —заявил он.

Одно дело, когда речь идет о застрявшем корабле, тут и другие страны помогут, но другое, если противник попытается вторгнуться в эксклюзивную экономическую зону США или вступить с ними в военную гонку, отмечает издание.

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