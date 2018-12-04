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Москва, 04.12.2018

Стали известны подробности встречи Путина и Трампа на саммите G20

«Expert Online» 2018

Юрий Ушаков – помощник главы государства Владимира Путина – рассказал подробности встречи президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом, которая состоялась в Аргентине на полях саммита G20.

По его словам, российский лидер сообщил американскому президенту о ситуации, к которой привела провокация кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, передаёт РИА Новости.

Ушаков подчеркнул, что Трамп сам в ходе приёма подошёл к Путину.

«Между ними состоялся разговор, о котором наш президент журналистам уже рассказал. В основном там обсуждался инцидент в районе Керченского пролива», – пояснил помощник президента РФ.

Кроме того, как отметил Ушаков, в ходе беседы, продолжавшейся около 15 минут, обсуждалась ситуация на Украине, в частности, вооружённый конфликт в Донбассе.

При этом помощник президента РФ признался, что лидеры двух стран не поднимали тему возможного визита Путина в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что на саммите G20, который проходил в Аргентине, между президентом России и его американским коллегой состоялось короткое общение.

Напомним, накануне старта саммита Трамп отменил встречу с Путиным из-за инцидента в Керченском проливе. Позже глава Белого дома сказал, что у него с российским лидером хорошие отношения. Поэтому, по его словам, полноформатные переговоры всё-таки состоятся, но в более подходящее для этого время.

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