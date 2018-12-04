Топ ICO агентств 2019 года. Актуальный рейтинг

ICO – отличный способ привлечения внимания инвесторов к своему проекту, однако даже при наличии гениальной идеи и супер успешной команды проект ждет провал, если правильно проект не подготовить и не организовать профессиональную маркетинговую кампанию. И тогда на арену выходят специалисты ICO агентств

За прошедший год многое изменилось. Некоторые агентства ушли с рынка или перепрофилировались. При этом появилось довольно много молодых команд с большими амбициями, но слабым опытом. Практически со всеми агентствами из нашего рейтинга лучших ICO агентств мы также пообщались сами под видом потенциальных клиентов, подробно расспросив про текущие методы работы, используемые технологии, цены и.т.д.

Для проектов и заказчиков важнейшими факторами являются не только качество проводимой ico агентствами работы, но также и ценовая политика этих агентств, мы это отлично знаем и по себе, как фаундеры, запускавшие 2 своих ICO.

Этот ТОП ICO агентств создавался как средство помощи тем проектам, которые сейчас или в ближайшем будущем собираются выходить на ICO. Несмотря на некоторый упадок рынка криптовалют в этом году, рынок ICO никуда не делся и будет продолжать свое развитие, трансформировался – да, стал более понятным – да, оброс новыми правилами и технологиями – да.

Для вас в данном рейтинге собраны Топ-10 ICO маркетинговых подрядчиков, исходя из соотношения цены и качества:

1. Global Marketing

Сайт агентства: http://elephant-marketing.com/

В официальном рейтинге ICO подрядчиков России эту компанию часто ставят на первое место. В нашем ТОПе ситуация повторяется. Опытная команда, комплекс услуг, от создания сайта до проведения полноценной маркетинговой компании. Предлагается несколько пакетов, под разный бюджет, от 1 до 30 миллионов рублей. В числе клиентов несколько проектов, собравших в ходе ICO более 50 миллионов долларов каждый. Комплекс услуг по продвижению ICO обойдется чуть более 50 тысяч долларов, если принимать в расчет оптимальный пакет. В плане соотношения цены и качества c агентством Global Marketing на постсоветском пространстве очень сложно конкурировать.

2. Агентство Black Ball

Сайт агентства: https://blackball.space

Агентство Black Ball бесспорно занимает второе место в нашем топе ICO-подрядчиков и уникально своим сильным маркетингом и прямыми контактами с инвестиционными фондами и частными инвесторами в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии, что, по всей видимости, во многом помогает им успешно выводить на ICO свои проекты. Международные проекты, выпускаемые Black Ball, неизменно получают высокую оценку со стороны инвестиционного сообщества за качество подготовки. Маркетинг проектов же обеспечивают продвинутые специалисты, выходцы из таких компаний, как Microsoft, Facebook, Samsung и пр…

Свыше 35 ICO проектов в портфолио агентства суммарно привлекли более 100 миллионов долларов, а стоимость выхода на ICO для компании начинается от 30 тысяч долларов (порядка 2 миллионов рублей), что на наш взгляд, является одной из самых (а может и самой) невысоких цен на рынке.

3. ICE ADVICE

Сайт агентства: https://iceadvice.ru

Международное агентство ICE ADVICE на третьем месте нашего рейтинга ICO агентств. Агентство оказывает как комплексные услуги по выходу компании на ICO под ключ, так и отдельные услуги по аналитике проектов, аудиту, маркетингу, проведении пиар-кампании и т.д. Стоимость комплекса услуг начинается от 45 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей).

Во многом, агентство ICE ADVICE интересно еще и потому, что качество структуризации ICO проектов, включающая в себя проработку бизнес-идеи проектов, брендинг и финансово-юридическую схему, наверное, на порядок выше, чем в большинстве других агентств.

Агентство ICE ADVICE (по нашим данным) аффилировано с крупным северо-американским инвестиционным агентством, обеспечивающим очень хорошие контакты как с SEC (USA), FINMA (Швейцария), MAS (Сингапур) и финансовыми регуляторами некоторых других стран, что, безусловно, помогает ICO проектам получать беспроблемный юридический статус. В текущей ситуации - это крайне значимое преимущество, на наш взгляд.

4. ICO Brothers

Сайт агентства: https://icobrothers.com

Компания работает на рынке с 2016 года, предлагает полный спектр услуг по выходу на ICO. Выход на ICO у них обходится от 50-60 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей). За 150 тысяч долларов можно заказать и разработку продукта на базе блокчейн. ICO Brothers охватывает европейский, американский и азиатский рынки.

5. All4ICO

Сайт агентства: http://all4ico.io

Пятое место нашего рейтинга занимает агентство All4ICO, которое представлено на рынке уже 2 года. Команда включает профессиональных финансистов, маркетологов, IT специалистов, а также привлекает партнеров с многолетним опытом работы. Стоимость выхода на ICO зависит от выбранного пакета. Бюджетный, к примеру, обойдется в 85 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей). Цена самого максимального пакета доходит до 1 миллиона долларов (66 миллионов рублей).

6. Crypto B2B

Сайт агентства: https://cryptob2b.io

На шестом месте нашего топа ico маркетинговых подрядчиков агентство Crypto B2B. Отличается наличием довольно большого опыта, несмотря на то, что представлено на рынке всего 2 года. Профессиональная команда принимала участие в выходе на ICO большого количества проектов. Однако при столь насыщенном послужном списке цены на услуги очень «кусаются». Разработка крупного проекта оценивается от 1 миллиона долларов (66 миллионов рублей). В настоящее время, когда пик хайпа вокруг ico и криптовалют схлынул, такие цены не по карману большинству перспективных стартапов и проектов, на наш взгляд, конечно.

7. Digital Finance

Сайт агентства: https://pack.df.agency

Рейтинговое агентство, работающее на азиатском, американском и европейском рынках. В портфолио числятся проекты, снискавшие больших успехов – например, Waves и Strata собрали менее чем за сутки более 5 миллионов долларов. Правда это было довольно давно, на пике хайпа вокруг ico. Сейчас на рынке все поменялось кардинально. У агентства неплохая ценовая политика. Стоимость услуг по выходу на ICO оценивается от 3 биткоинов, а еще компания берет себе 3% токенов проекта и 3% от сборов, что создает дополнительный стимул для хорошей работы.

8. ICO Box

Сайт агентства: https://icobox.io

Одно из наиболее известных маркетинговых ICO агентств на СНГ пространстве, которое включают в международные рейтинги. Из плюсов – довольно сильная команда, многолетний опыт, из минусов, главным образом, ценовая политика и “закрытый” режим работы, не позволяющий фаундерам проекта вмешиваться в ход упаковки и продвижения проекта. Выход на ICO начинается от 50 биткоинов, а для среднего пакета цена нередко превышает 1 миллион долларов.

9. ICO PR

Сайт агентства: https://icopr.agency

Основатель и руководитель агентства – Валентина Дрофа, у которой огромный опыт в отрасли пиара, однако в сфере маркетинга ICO проектов она работает совсем недавно. Из плюсов – неплохая команда, участие в различных форумах и других мероприятиях, знание PR рынка, а из минусов выделить можно достаточно высокие цены. Месяц проведения пиар кампании обходится в 43 тысячи долларов (около 3 миллионов рублей), а если говорить о международном уровне, то почти 200 тысяч долларов потребуется на продвижение ежемесячно.

10. Private Finance

Сайт агентства: https://prifinance.com

И замыкает наш ТОП 10 маркетинговых подрядчиков молодое агентство с довольно сильной командой и неплохим знанием рынка. 7 ICO проектов собрали суммарно около 50 миллионов долларов. Предлагается заказать отдельные услуги, в числе которых анализ, сопровождение, маркетинг или техподдержка. Полный комплекс обойдется в 95 тысяч долларов (более 6 миллионов рублей)

Мы не будем давать вам прямых рекомендаций, относительно того, к кому именно из рейтинга ТОП-10 маркетинговых ICO агентств лучше всего обращаться, чтобы сохранить объективность данного рейтинга. Решать только вам.