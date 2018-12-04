Центробанк предложил разрешить приостанавливать выплаты по ипотеке

Сергей Швецов – первый заместитель председателя Центробанка России – предложил разрешить гражданам нашей страны временно приостанавливать выплату по ипотеке.

По его словам, регулятор предлагает, чтобы стандарт ипотеки включал в себя такую опцию, как временный отказ от выплаты по ипотечному кредиту в определённых жизненных ситуациях, передаёт РИА Новости.

Представитель ЦБ РФ пояснил, что согласно статистике, в последнее время россияне в возрасте 30-35 лет стали гораздо чаще менять место работы. Такая смена работы, как подчеркнул Швецов, зачастую связана с обстоятельствами, которые приводят к закрытию предприятий и, как следствие – к увольнению граждан.

«Попадая в такую ситуацию наши соотечественники должны обеспечивать свое существование в период, пока они ищут новую работу. Примерно через 3-6 месяцев человек гарантированно находит себе новую работу», – отметил он.

Поэтому, первый заместитель Банка России, считает, что для того, чтобы человек спокойно нашёл работу надо обязательно прописывать в договоре на выдачу ипотечного кредита опцию, которая бы позволяла при возникновении сложных жизненных ситуаций приостанавливать ежемесячные выплаты по ипотеке.

«Под сложными жизненными ситуациями в ЦБ РФ понимают не только потерю работы, но и несчастные случаи, а также заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности», – резюмировал Швецов, добавив, что банк при этом всё равно ничего терять не будет, так просто удлинится срок ипотеки, а ЦБ не станет относить кредит к просроченному, поскольку по факту произойдёт использование нового опциона.