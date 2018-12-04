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Москва, 04.12.2018

В Армении пропала связь с российским штурмовиком Су-25

«Expert Online» 2018

Представители Минобороны Армении заявили об исчезновении бронированного дозвукового военного самолёта российского производства Су-25.

Сообщается, что воздушное судно совершало учебно-боевой полёт передаёт Sputnik Армения.

Известно, что штурмовик вылетел 4 декабря в 10:06 по местному времени из аэропорта Гюмри. Через 15 минут связь с ним была потеряна.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Наша справка

Су-25 – советский и российский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для поддержки сухопутных войск непосредственно над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели.

Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов и останутся в строю ВВС РФ как минимум до 2020 года. В настоящее время различные модификации Су-25 состоят на вооружении армий 23-х стран мира

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