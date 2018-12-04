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Москва, 04.12.2018

В Кремле рассказали, как «Северный поток-2» скажется на транзите газа через Украину

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – рассказал представителям СМИ, продолжится ли транзит газа через Украину после запуска «Северного потока-2».

По словам представителя Кремля, наша страна может продолжить поставлять газ в Европу через Украину и после того, газопровод будет введён в эксплуатацию, передаёт РИА Новости.

Песков при этом напомнил, что об этом также уже говорил президент РФ Владимир Путин.

«Он неоднократно подчёркивал, что речи о прекращении транзита через Украину с вводом в эксплуатацию «Северного потока-2» не идёт. Этот транзит будет и дальше возможен, но опять же все зависит от Киева», - резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, даже после запуска «Северного потока-2» Украина должна сохранить за собой роль страны-транзитёра газа.

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