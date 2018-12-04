В Крыму ответили Порошенко на его предложение разорвать договор о дружбе с Россией

Владимир Константинов – спикер крымского парламента – прокомментировал возможный выход Украины из договора о дружбе с Россией

По его мнению, этот законопроект, который накануне президент «незалежной» Пётр Порошенко внёс в Верховную Раду, является сумасбродным, передаёт РИА Новости.

При этом он считает, что разрывая договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, Украина идёт к серьёзному политическому непрогнозируемому коллапсу.

«Сумасшедшие законы, один сумасброднее другого. По любой плоскости может пойти трещина», – резюмировал Константинов.

Ранее сообщалось, что 3 декабря 2018 года Порошенко внёс в Верховную Раду Украины законопроект, который прекращает действие договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.

Кроме того, в рамках усиления обороны страны власти «самостийной» решили передислоцировать некоторые армейские подразделения к границе с РФ, а также объявили о масштабных сборах резервистов, которые продлятся 20 дней.