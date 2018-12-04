Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 04.12.2018

В Крыму ответили Порошенко на его предложение разорвать договор о дружбе с Россией

«Expert Online» 2018

Владимир Константинов – спикер крымского парламента – прокомментировал возможный выход Украины из договора о дружбе с Россией

По его мнению, этот законопроект, который накануне президент «незалежной» Пётр Порошенко внёс в Верховную Раду, является сумасбродным, передаёт РИА Новости.

При этом он считает, что разрывая договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, Украина идёт к серьёзному политическому непрогнозируемому коллапсу.

«Сумасшедшие законы, один сумасброднее другого. По любой плоскости может пойти трещина», – резюмировал Константинов.

Ранее сообщалось, что 3 декабря 2018 года Порошенко внёс в Верховную Раду Украины законопроект, который прекращает действие договора о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.

Кроме того, в рамках усиления обороны страны власти «самостийной» решили передислоцировать некоторые армейские подразделения к границе с РФ, а также объявили о масштабных сборах резервистов, которые продлятся 20 дней.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
      Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
    2. Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
      Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
    3. Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили
      Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили