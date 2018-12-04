Женщины, технологии и гендерное неравенство

Сегодня ошибочно говорить о профессиях в контексте «мужских» и «женских»: в большинстве областей перспективы развития одинаковы для обоих полов.

Однако для технологической сферы женщина, согласно статистике, всё ещё является исключением, нежели чем правилом: например, в Apple их всего 22%, в Microsoft – 17%, в Facebook – 16%.

Изменить ситуацию возможно, если компании будут давать женщинам полностью реализовать свой потенциал, о чем сказала Шерил Сэндберг в одном из своих интервью.

В рамках Премии и Форума «Woman Who Matters» мы обсудили роль женщины в IT с Верой Машковой, Вице-президентом по работе с персоналом группы компаний ABBYY.



WWM: Какие инициативы и проекты для женщин существуют в Вашей компании?

Вера Машкова: Для нас в ABBYY любой сотрудник - это, первую очередь, человек с уникальными личными и профессиональными качествами. И задача компании - дать возможность каждому сотруднику гармонично и всесторонне развиваться, сохраняя баланс между работой и личной жизнью. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы, связанные с предоставлением равных возможностей и развитием для всех специалистов вне зависимости от пола, возраста и других факторов. Так у нас появился проект #ABBYYHUB, задача которого – поддерживать уникальность каждого сотрудника, помогать гармонично развиваться и сохранять work and life balance. Наш проект состоит из трех элементов: гармония, уникальность, баланс.

Во-первых, мы делаем все, чтобы сотрудникам было комфортно работать в ABBYY в гармонии с собой и коллегами. У нас нет дресс-кода: можно увидеть сотрудников как в строгих костюмах, так и в джинсах и даже домашних тапочках – их мы, кстати, дарим новичкам в первый рабочий день. Сотрудники могут заниматься спортом и вести здоровый образ жизни: у нас есть велопарковки, тренажерный зал с занятиями йогой, гимнастикой, карате и другими активностями. На специально оборудованных кухнях всегда есть свежие фрукты, кофе, чай, молоко.

В ABBYY работают уникальные люди, которые ценят возможность постоянного развития и стремятся к новым знаниям. Поэтому мы устраиваем ABBYY Talks – научно-популярные лекции от приглашенных экспертов. Летом организуем для всех желающих походы, экскурсии, полеты в аэротрубе и другие активности. В офисе работают клубы по интересам – например, для любителей настольных игр и хорового пения. Мы активно участвуем в экологических проектах и помогаем нуждающимся.

Наконец, третий элемент нашего проекта – это баланс. Мы понимаем, насколько важно для людей уделять время не только работе, но и семье и близким. Поэтому в офисе есть игровая комната, где воспитатель проводит для детей развивающие и спортивные занятия. Семьям, у которых только родился ребенок, мы предлагаем поздравительные выплаты, а при выходе на работу - частичную компенсацию затрат на няню или детский сад.

В ABBYY высоко ценится человеческое отношение – дружба, уважение, понимание между разными сотрудниками. И мы стараемся поддерживать эту атмосферу.

WWM: Какие корпоративные мероприятия лучше всего создают благоприятную атмосферу в коллективе?

Вера Машкова: Мы делаем такие мероприятия, чтобы каждый сотрудник мог реализовать себя как личность, но при этом действовать вместе с коллегами в команде – необязательно по работе. В зависимости от хобби, увлечений работников компании мы создаем различные программы. Например, есть такая программа, как «Лето с ABBYY» - серия совместных экскурсий, лекций и выездных мероприятий для сотрудников. Одна из активностей в рамках этой программы - «ABBYY Road», когда наши коллеги собираются и вместе едут на машинах смотреть достопримечательности в разных городах России. По нашему опыту, такие совместные путешествия помогают людям найти общие интересы, точки соприкосновения как в личном, так и в профессиональном плане.

WWM: На Ваш взгляд, при выборе технической профессии, кого необходимо убеждать больше - женщин или саму компанию?

Вера Машкова: Говорить о том, что IT-сфера является сугубо мужской, я считаю, неправильно. Поэтому скорее нужно убеждать женщин верить в свои силы и идти в IT-компанию. При этом, женщин в IT не так уж и мало. Например, в нашей компании между сотрудниками мужского и женского полов установлен явный паритет, то есть примерно 50 на 50. На собеседовании мы обращаем внимание на личные качества и способности человека, а не его принадлежность к определенному полу. Ведь ясность мышления, харизма, лидерство, работоспособность, позитивность, целеустремленность присутствуют в равной степени как у мужчин, так и у женщин.

WWM: Как Вы считаете, какие направления в IT-сфере наиболее перспективны для женщин?

Вера Машкова: И женщины, и мужчины могут быть успешны в любой области. У каждого сотрудника, независимо от пола, есть знания и навыки, которые позволяют достигать цели. И главный миф – что женщины могут работать в ИТ только в административных функциях. В ABBYY это не так. По нашему опыту, женщина может быть успешна в любом направлении. Так, в нашей компании один из ключевых руководителей R&D, руководители presale, маркетинга, одного из региональных офисов – женщины. Все они пришли в компанию на начальные позиции и построили здесь свою карьеру. Вне зависимости от пола, главное для успешного развития – не бояться сложностей.

WWM: Сегодня существует множество мероприятий для девушек, которые мечтают работать в IT. Как Вы думаете, есть ли смысл проводить такие конференции сугубо для женской аудитории?

Вера Машкова: В профессиональной среде ценятся, в первую очередь, опыт и знания. Для успешного развития важно и мужчинам, и женщинам наравне обмениваться информацией, обсуждать профессиональные вопросы.

WWM: В чем, на Ваш взгляд, должен состоять практический результат форума и премии «Woman Who Matters»?

Вера Машкова: Мы заинтересованы в поддержке таких инициатив. Они помогают рассказать об уникальном опыте женщин, добившихся успеха, развенчать мифы, связанные с профессиональным развитием. Мероприятия, которые собирают бизнес-профессионалов – и мужчин, и женщин – из различных отраслей, помогают обменяться информацией и опытом, узнать о применении интересных практик в компаниях.