Курс доллара воспользовался паникой на рынках США

Курс доллара вернулся к росту на фоне паники, которая охватила фондовые площадки США во вторник. Индекс доллара компенсировал потери, которые произошли после того, как стало известно о временном перемирии в торговой войне США и Китая.

Индекс доллара снова преодолел уровень 97 пунктов. Курс евро при этом упал с 1,1416 до 1,1323 доллара. Вместе с тем, как отмечает Рейтер, американская валюта сама находится под давлением опасений замедления экономики США и нового ралли доллара ждать не стоит.

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов вторника обрушились на 3,8%, в том числе на фоне резкого роста доходности гособлигаций США, сообщает ПРАЙМ. В понедельник впервые с 2007 года доходность двухлетних долговых госбумаг в определенный момент оказалась выше доходности пятилетних бумаг казначейства США. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии.

Аналитики J.P. Morgan Asset Management, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что ситуация на американских рынках, сложившаяся во вторник, отражает возросшие опасения инвесторов относительно экономической активности в США, несмотря на хорошие статданные. Впрочем, ряд аналитиков считают, что причина паники на фондовых площадках во многом связана с издержками алгоритмической торговли на фондовых площадках, которая более чувствительна к ситуативным параметрам и недооценивает фундаментальные экономические факторы.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 66,4467 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,46 коп.