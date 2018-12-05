Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 05.12.2018

Курс доллара воспользовался паникой на рынках США

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара воспользовался паникой на рынках США
Zuma\TASS

Курс доллара вернулся к росту на фоне паники, которая охватила фондовые площадки США во вторник. Индекс доллара компенсировал потери, которые произошли после того, как стало известно о временном перемирии в торговой войне США и Китая.

Индекс доллара снова преодолел уровень 97 пунктов. Курс евро при этом упал с 1,1416 до 1,1323 доллара. Вместе с тем, как отмечает Рейтер, американская валюта сама находится под давлением опасений замедления экономики США и нового ралли доллара ждать не стоит.

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов вторника обрушились на 3,8%, в том числе на фоне резкого роста доходности гособлигаций США, сообщает ПРАЙМ. В понедельник впервые с 2007 года доходность двухлетних долговых госбумаг в определенный момент оказалась выше доходности пятилетних бумаг казначейства США. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии.

Аналитики J.P. Morgan Asset Management, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что ситуация на американских рынках, сложившаяся во вторник, отражает возросшие опасения инвесторов относительно экономической активности в США, несмотря на хорошие статданные. Впрочем, ряд аналитиков считают, что причина паники на фондовых площадках во многом связана с издержками алгоритмической торговли на фондовых площадках, которая более чувствительна к ситуативным параметрам и недооценивает фундаментальные экономические факторы.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 декабря, составляет 66,4467 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,46 коп.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
      Австрия и Германия заявили о своей позиции по «Северному потоку-2» после инцидента в Керченском проливе
    2. Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
      Социологи сообщили неожиданные данные об отношении немцев к России
    3. Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили
      Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили