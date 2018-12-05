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Москва, 05.12.2018

В ОПЕК недовольны сближением России и Саудовской Аравии

«Expert Online» 2018

Как подчеркивает издание The Wall Street Journal, «пока связь между двумя крупнейшими экспортерами нефти крепнет, многие члены картеля, в том числе Венесуэла, Алжир, Кувейт и Нигерия, ощущают, что оказались в стороне».

Закрытые консультации между Москвой и Эр-Риядом некоторым членам ОПЕК кажутся неоправданными. Отмечается, что Катар также решил выйти из организации из-за сближения этих двух стран.

«Пока ОПЕК изучает возможность сокращения добычи, чтобы скорректировать падение нефтяных цен, члены организации негодуют из-за тесных связей Саудовской Аравии и России», - говорится в материале.

СМИ также сообщает, что членов ОПЕК все более беспокоит, что Эр-Рияд предоставляет России, которая не входит в объединение слишком большое влияние на стоимость нефти.

Также некоторых в организации беспокоят закрытые консультации по нефти, утверждает источник газеты.

По утверждению того же источника, решение Катара выйти из состава ОПЕК было в значительной степени продиктовано сближением РФ и Саудовской Аравии.

Другой источник утверждает, что «королевство все больше сближается с Москвой, поскольку нуждается в заключении новых альянсов» после произошедшего убийства в октябре этого года журналиста Джамаля Хашкаджи.

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