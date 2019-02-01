Над самым популярным русскоязычным политиком Прибалтики мэром Риги Нилом Ушаковым нависла угроза отставки, а может, и суда. Но его карьеру могут разрушить только очень серьезные и хорошо доказанные обвинения. Ведь роль, которую с успехом играет на политической сцене Латвии Ушаков, слишком важна и востребована.

В среду в рижской думе и в доме мэра города прошли обыски. Появились даже сообщения, будто Ушаков взят под стражу. Лично опровергнув их, мэр рассказал на пресс-конференции, что ни в чем виновным себя не считает и внимать призывам уйти в отставку, раздающимся, в том числе, из правительства, не будет.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, чьи сотрудники и проводили обыски, не сообщило прямо по какому делу шли эти следственные действия. Но это было понятно и так: с прошлого года в Латвии бушует скандал, связанный с муниципальным предприятием Rīgas satiksme («Рижское сообщение). Оно занимается пассажирскими перевозками – а эта сфера и в России считается токсичной, с точки зрения коррупции. Не ЖКХ, конечно, не дорожные работы и не строительство. Но и на манипуляциях с городским транспортом коррупционеры делают немалые состояния.

По версии следствия, руководство «Рижского сообщения» применило, можно сказать, классическую коррупционную схему: в результате «липового» конкурса за счет бюджета города в Польше были закуплены две сотни новых автобусов и троллейбусов по явно завышенной цене. В латвийской прессе называется сумма «отката» в 13 млн. евро, которую, якобы, получили и частично вывезли за рубеж некие чиновники.

Состав ее известных фигурантов, как и состав правления «Рижского сообщения», вполне интернационален. На сегодняшний день самый высокопоставленный чиновник, отправившийся в отставку из-за этого дела – отвечающий за госзакупки вице-мэр Андрис Америкс, многолетний соратник Ушакова.

И всё же черты столь характерного для Прибалтики противостояния сил, ориентированных на коренных жителей и местных русских, присутствует и здесь. По крайней мере, в Латвии явно есть желающие перевести происходящее именно в такую плоскость. В заявлении партии «Согласие», председателем которой является Ушаков, ответственность за обыски возложена на националистов из объединения VL-ТБ/ДННЛ (так называемых «тевземцев»). В конце прошлого года именно представитель этой политической силы министр регионального развития Каспар Герхардс подготовил законопроект о роспуске Рижской думы, что означало бы и уход Ушакова. Теперь министр в отставке, но его преемник Юрис Пуце, даром, что не относится к националистам, планирует продолжить дело предшественника. «Согласие» считает, что «тевземцы» таким образом стремятся переиграть результаты парламентских выборов, которые прошли осенью 2018 года. На них партия Ушакова заняла первое место.

Есть ли доказательства против Ушакова, нет ли (второе пока выглядит более вероятным, чем первое), политические последствия дела «Рижского сообщения» решит неписанное правило, которое оставляет «Согласие» по итогам переговоров о правящей коалиции без реальной власти. Если оно сработает – мэра скинут. В минуту когда решается вопрос, с кем быть, прибалтийские политики, представляющие «коренные» национальности, всегда вписываются за «своих». В этом смысле Литва, Латвия и Эстония друг от друга не отличаются. Апеллируя к национальной солидарности здешние «коренные» политики добивались многого.

А вот на русской улице ситуация всегда была посложнее. Внушительные русскоязычные диаспоры Латвии и Эстонии давным-давно должны были быть куда более значимыми величинами в политике своих стран, чем сейчас, если бы не были так разъединены. Дело не только и не столько в том, что русскими здесь, как водится в эмиграции, оказались вообще все, кто с детства говорит по-русски, а то и просто те, кто приехал сюда при СССР. Потомки старообрядцев, военных, бежавших от красных во время и после Гражданской войны, военных оставленных тут после Второй мировой, попавших в Прибалтику по распределению в 60-х – 70-х и уехавших сюда из желания эмигрировать в советскую «заграницу», как правило, не ориентированы на конфронтационные темы и даже на идею этнической солидарности. Именно поэтому потерпели крах силы, строившие свою стратегию исключительно на теме наличия в Латвии и Эстонии категории «неграждан». Да, соглашаются местные русские, ее наличие это конечно несправедливость. Но мало ли несправедливостей, скажем, в России? Да и вообще мир несправедлив. Не лучше ли не менять то, что не можешь изменить, а заняться проблемой зимнего отопления? Которую, как и прочие насущные проблемы, можно решить, не перевоспитывая коренных жителей, а взаимодействуя с ними.

Отсюда возник в Прибалтике феномен центристских партий – на бумаге объединяющих две общины, по факту – ориентирующихся на русских. Их лидер по определению должен быть весьма тонким политиком, способным находить самые сложные компромиссы. В Эстонии им стал мэр Таллина Эдгар Сависаар, в Латвии – его рижский коллега Ушаков. Сейчас его политические таланты будут подвергнуты испытанию. Если Ушаков его выдержит, политический вес этого человека в Латвии еще больше вырастит. Если нет – то центристскому движению страны понадобится новый лидер.