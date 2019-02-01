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Москва, 03.02.2019

Курс доллара: эта игра подошла к концу

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара: эта игра подошла к концу
DPA/TASS

Курс доллара в пятницу замедлил темпы снижения после падения до минимума с начала января. При этом экономическая статистика в США не оказала поддержки доллару. Между тем, аналитики считают, что американская валюта окончательно перешла к снижающейся траектории и инвесторам пора искать новые источники доходов.

По состоянию на 18.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1478 доллара за евро с 1,1477 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 108,76 иены за доллар со 109,02 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара снижался на 0,02% — до 95,29 пункта. До этого в течение дня он достигал отметки в 95,17 пункта,сообщает ПРАЙМ. Этот показатель упал в январе третий месяц подряд, снизившись на 1.3%, больше всего за год.

Курс доллар при этом растет к рублю на 17 копеек к 18.00 мск - до 65,58 рубля, курс евро растет на 44 копейки - до 75,28 рубля.

Согласно опубликованным ранее в четверг данным министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 января взлетело на 53 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 253 тысячи. При этом эксперты ожидали роста только до 215 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 199 тысяч. Рост зарплат также не впечатлил инветоров.

Давление на курс американской валюты по-прежнему оказывают итоги заседания ФРС. Регулятор сохранил базовую процентную ставку и заявил, что будет "терпелив" в определении будущих корректировок целевого диапазона ставки, учитывая экономическую и финансовую обстановку в мире и сдержанное инфляционное давление.

"Риторика ФРС была максимально "голубиной"…. Индекс доллара может достичь 93,5 пункта, если уровень поддержки в 95 пунктов будет пробит", — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

«Перспективы американских активов остаются неубедительными, пора искать прибыль в другом месте", - отметил Ганс Редекер глобальный руководитель валютной стратегии в Morgan Stanley в Лондоне.

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