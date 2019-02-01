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Москва, 03.02.2019

Эксперт рассказал, чем курорты Кубани лучше турецких

«Expert Online» 2019

Андрей Осинцев – директор туристической компании «Связной Тревел» – считает, что курорты Краснодарского края в 2019 году составят серьёзную конкуренцию Турции.

По его мнению, отдых на Кубани станет ещё более привлекательным, благодаря грамотной ценовой политике и улучшению сервиса, передаёт РИА Новости.

«Это направление постепенно составляет серьёзную конкуренцию Турции, – подчеркнул эксперт. – Тем более, уже известно, что в 2019 году цены на отдых в турецких отелях будут повышены».

При этом Осинцев не исключил, что информация об этом, которая исходит от самих турецких отелеьеров, может быть всего лишь маркетинговым ходом, чтобы активизировать раннее бронирование.

«Но вполне вероятно, что владельцы отелей в Турции уже достигли определённого спроса среди туристов, поэтому они действительно могут себе позволить взвинчивать цены», – пояснил эксперт.

Он также отметил, что в этом году основная часть российских туристов будет выбирать для своего отдыха более экономные варианты.

«По этой причине они будут переориентироваться на отечественные курорты, которые с каждым годом всё меньше уступают турецким», – резюмировал директор туристической онлайн-компании.

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