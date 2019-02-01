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Москва, 03.02.2019

Как зарабатывают изобретатели

«Expert Online» 2019

24 выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт».

На ульяновском форуме предпринимателей мы познакомились с Николаем Долиновым. Он показался нам настолько интересным, что через некоторое время мы во второй раз посетили Ульяновск, чтобы снять с ним сюжет.

Николая от большинства наших героев отличает то, что все, что он производит и продает, изобрел он сам, все его товары — это в определенном смысле ноу-хау. А изобретает Николай все, от спортивных тренажеров до мотолопат. Его кредо не усложнять вещи, а делать их удобнее и доступнее.

Флагман его продукции — обогреватели, потребляющие 400 Вт электроэнергии, в пять раз меньше, чем привычный всем масляный обогреватель.

Еще одно правило Николая, с которым мы полностью согласны, — делать бизнес так, чтобы люди могли зарабатывать вместе с тобой. Он продает свою продукцию исключительно оптом, а прямой продажей занимаются дилеры — и неплохо на этом зарабатывают. Что не мешает и самому Николаю получать доход от своего предприятия, это доказывает маржинальность его бизнеса — 20% при обороте 3 млн рублей в месяц.

Николай готов помочь начинающим изобретателем запатентовать и даже доработать любое изобретение, а также помочь с их реализаций. А вот более простой способ заработать: Николай поможет открыть магазин его изобретений в вашем городе, практически без начального капитала, причем это может быть как интернет- так и офлайн-магазин.

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