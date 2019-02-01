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Москва, 03.02.2019

Курс доллара: рубль посыпался на фоне новых проблем

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара: рубль посыпался на фоне новых проблем
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара снова начал расти к рублю на фоне новых опасений, что торговые переговоры США и Китая могут закончиться ничем. Эти страхи стимулируют снижение интереса инвесторов к рисковым активам. Курс доллара к 12.16 мск растет на 28 копеек - до 65,54 рубля, курс евро укрепляется на 26 копеек - 75,10.

Рубль, который вчера обновил трехмесячный максимум, вынужден считаться с новой проблемой, которая связана с риском, что Китай предпочтет отложить торговое урегулирование и не согласится на унизительные условия Вашингтона. Некоторые аналитики считают, что Пекин может тянуть еще пару лет, дожидаясь смены власти в США.

Российскую валюту при этом поддерживает сезонно высокий профицит текущего счета РФ и отсутствие перспектив смягчения снижения ставки. Интервенции Центробанка, который с сегодняшнего дня немного увеличивает объем покупок валюты в счет отложенных в августе—январе операций, никак пока не проявили себя в курсе рубля.

Между тем, опрошенные агентством Рейтер аналитики ждут, что через 12 месяцев курс рубля окажется на отметке 67,00 за доллар США и 80,36 за евро по сравнению со значениями 66,85 и 76,50, ожидавшимися в декабре.

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