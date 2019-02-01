На Российском инвестиционном форуме объявят лауреатов Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА»

Наиболее значимые инфраструктурные проекты 2018 года, реализуемые на принципах государственно-частного партнерства, будут отмечены в рамках Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА». Лауреаты будут объявлены на Российском инвестиционном форуме в Сочи, организатором которого выступает Фонд Росконгресс.

Национальная премия «РОСИНФРА» – единственная премия в сфере развития инфраструктуры и ГЧП в России. Премия учреждена Национальным Центром ГЧП при поддержке «Деловой России», Торгово-промышленной палаты и Агентства стратегических инициатив. В состав жюри входят представители Совета Федерации, Государственной Думы, Минэкономразвития России, Минстроя России, Минздрава России, Аналитического центра при Правительстве РФ, руководители ведущих общественных организаций и деловых объединений. C 2017 года церемония награждения лауреатов премии проводится в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Ежегодно в адрес участников и лауреатов премии направляется приветственное слово Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.

По итогам 2018 года в рамках премии будут отмечены лучшие проекты ГЧП в различных отраслях транспортной и социальной инфраструктуры, а также проекты в сфере экологии, ЖКХ и развития городской среды. В номинации «Квалифицированный заказчик» будут награждены федеральные, региональные и муниципальные органы власти, обладающие профессиональными компетенциями в сфере ГЧП и использующие наиболее прогрессивные подходы при подготовке проектов. В номинации «Частная инициатива» будет награжден инвестор, вышедший с наиболее эффективным и проработанным предложением о заключении концессионного соглашения. Отдельно будут отмечены лучшие инвесторы, банкиры и консультанты. Проект, оказавший наибольшее влияние на развитие региона, отрасли или сферы ГЧП в целом, будет определен в номинации «Сделка года».

Церемония награждения лауреатов состоится в рамках сессии «Национальные инфраструктурные приоритеты – 2024: быстро определить и эффективно реализовать», которая проводится под брендом Инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА». Ключевые вопросы, планируемые для обсуждения на сессии: станут ли национальные проекты эффективным подспорьем для реализации региональных инфраструктурных задач? Как быстро и эффективно пройти стадию отбора и подготовки проектов и приступить к реализации? Помогут ли в этом существующие инструменты поддержки и предлагаемые типовые решения? Какие ключевые условия для бюджетного финансирования и выделения средств Фонда развития? Даст ли взаимодействие ключевых институтов развития синергетический эффект для развития инфраструктуры?

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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