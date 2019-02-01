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Москва, 03.02.2019

Названы источники финансирования создания С-400

«Expert Online» 2019

Академик Андрей Кокошин – экс-секретарь Совета Безопасности РФ – назвал источник финансирования создания зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400.

По его словам, это деньги от продажи С-300 Китаю, передаёт РИА Новости.

«Мы получили за счёт этого дополнительные возможности для того, чтобы создать С-400, – подчеркнул Кокошин. – Китайцы закупили у нас подводные лодки, эсминцы, ЗРК «Тор», потом Су-27, лицензию на производство Су-27».

При этом он напомнил, что в 90-е годы XX века российско-китайские отношения развивались на фоне санкций США против КНР, которые были введены Вашингтоном после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь.

«В тот период Китай был отрезан от источников получения новейших военных технологий на Западе, но успешно сотрудничал в этот вопросе с нашей страной», – резюмировал экс-секретарь СБ РФ, добавив, что это было взаимовыгодное сотрудничество.

Наша справка

С-400 – российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Основным разработчиком С-400 является Научно-производственное объединение «Алмаз», которое входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей». С-400 создана на основе действующих российских комплексов С-300, но обладает существенно лучшими тактико-техническими возможностями.

Полигонные испытания ЗРС C-400 проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской области с начала 1999 года по май 2003 года. 28 апреля 2007 года постановлением Кабмина РФ С-400 была принята на вооружение российской армии. 6 августа 2007 года первый дивизион и командный пункт С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье.

 

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