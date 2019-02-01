Немецкой компании запретили разрабатывать оружие совместно с Украиной

Компания Rheinmetall прекратила сотрудничество с украинским предприятием «Арсенал», которое работало над созданием мобильного зенитно-ракетного комплекса, рассказал заместитель директора киевского завода Александр Клочко. Причиной прекращения сотрудничества стал запрет официальных властей ФРГ разрабатывать оружие совместно с украинскими предприятиями. Клочко не пояснил, почему именно Берлин отказался от сотрудничества. Он при этом уточнил, что проектируемый комплекс можно было бы прятать «в балках и окопах» и сбивать самолеты десятками.

«Мы пытались создать такой подвижный комплекс, который очень бы усложнил возможные атаки вражеской авиации на наши позиции, потому что этот комплекс был бы блуждающим и прячущимся в разных балках и окопах», — цитирует Клочко «РИА Новости».

Изначально немецкая сторона предполагала разработать шасси, системы целеуказания и сопровождения, передают argumenti.ru.

Однако, по словам Клочко, в правительстве немецкой компании «запретили делать это с Украиной», но «Арсенал» намерен создавать ЗРК с другими украинскими компаниями.

Ранее доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН назвал мифом украинскую ракету, способную «бить вглубь территории России».