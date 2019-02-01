По итогам аукциона на бронирование мощностей в новой ГТС в Болгарии было принято решение о строительстве газопровода от границы с Турцией, по которому газ из "Турецкого потока" пойдет в Сербию, сообщает РИА Новости. Строить газопровод будет оператор болгарской газотранспортной системы "Булгартрансгаз". Стоимость строительства оценивается в 2,7 млрд болгарских левов (около 1,4 млрд евро).

Как отмечает издание, ходе аукциона две компании законтрактовали 100% будущих объемов газа. Аукцион проходил с 21 декабря по 31 января в три этапа. По его итогам два участника согласились забронировать 100% предлагаемых объемов газа и аукцион был признан успешным. Позднее в "Газпроме" сообщили, что компания приняла участие в третьей фазе аукциона и забронировала мощности в новом газопроводе. Какой объем газа там законтрактовали, в компании не пояснили.

Фактически в Болгарии произошел возврат к осознанию и реализации идеи «Южного потока», как только стало ясно, что появление газового хаба на границе с Турцией неизбежно произойдёт, объясняет шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. И не брать оттуда уже подведённый газ было бы просто нелогично, когда он уже пришёл на Балканы. Хотя в изначальном виде получать газ по «Южному потоку» без транзита через Турцию для Болгарии и для других балканских стран было бы дешевле.

И, продолжает эксперт, этот нынешний проект нужен и выгоден всем: Сербии, Хорватии, Румынии. Формально он не должен противоречить правилам Еврокомиссии, так как трубопровод не будет принадлежать «Газпрому», а значит, отказать в проекте у чиновников Брюсселя нету повода, и даже сам газ формально может быть российским, но может уже быть и турецким. При нынешнем положении вещей, которое изменилось после закрытия «Южного потока», это в любом случае самое выгодное решение и для стран-покупателей газа, и для «Газпрома», и для турецкой стороны.

В октябре 2013 года в торжественной обстановке был сварен первый стык на болгарском участке Южного потока, грандиозного проекта, в рамках которого газопровод стоимостью 16 млрд евро и из российской Анапы должен был протянуться на 2,4 тыс. км через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению, Италию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Австрию, напоминает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В июне следующего 2014 года Еврокомиссия объявляет о нарушении Болгарией третьего энергопакета и правил проведения конкурсов при определении подрядчика строительства инфраструктурных проектов. Болгария подвергается прессингу и фактически отказывается от дальнейшей реализации Южного Потока, что приводит Газпром к необходимости реализации плана "Б", то есть строительству Турецкого потока.

Каким бы мощным и перспективным ни был ТП, по сути, он обеспечивает доставку газа лишь до крупнейшего в регионе хаба, которым является Турция, напоминает эксперт. Эта страна, даже при условии роста объемов потребления голубого топлива, формирует спрос всего на 55 млрд кубометров куб. м в год. Рынок кажется большим, если не учитывать, что страна в силу своего стратегического географического положения, в буквальном смысле окружена вниманием со стороны крупнейших поставщиков газа, в том числе Ирана, Азербайджана, Туркмении, России.

Поэтому, делает вывод Дмитрий Жарский, чтобы Турецкий поток окупился и его функционирование не зависело от аппетитов и политических амбиций Анкары, его нужно продлевать для Европы. Через граничащую с Турцией Грецию газопровод можно протянуть дальше на юго-запад к Италии, большому, но тоже достаточно конкурентному рынку, а оттуда путь один - в Австрию, но Австрия участвует в Северном потоке, и не факт, что заинтересуется в строительстве еще одной трубы.

Куда более интересным для Газпрома направлением является не Южная, а Восточная Европа и Балканы. Исторически сложилось так, рассказывает Дмитрий Жарский, что этот регион снабжается газом по южной части системы газопроводов "Дружба", построенных еще в эпоху Соцлагеря, это именно та часть "Дружбы", которая сейчас принадлежит Нафтогазу, разорвать отношения с которым Газпром не может просто потому, что тогда Восточная Европа попросту останется без голубого топлива. Технически мощности Турецкого потока хватит для замещения ГТС Украины, но продлевать его придется одним единственным способом - через Болгарию.

Возвращаясь к истории с Южным потоком, можно сказать, продолжает эксперт, что София едва ли претендует на роль самого надежного из возможных партнеров. Это относительно небольшая и достаточно бедная по европейским меркам страна на периферии ЕС, к тому же еще и член НАТО. Если такой характеристики недостаточно, напомню, что в 2018 году был торжественно запущен Трансанатолийский газопровод мощностью 16 млрд кубов в год, который проходит от крупнейшего каспийского месторождения Шах-Дениз через Азербайджан и Грузию в Турцию, а из нее к границам Греции и Болгарии, удивительным образом дублируя еще достороенные участки Турецкого Потока.