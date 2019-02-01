Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть. Танго — это мир полный тайн и загадок. Танго это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность - все это есть в танго!

Дата выступления: 17 февраля 2018 г.

Начало: 18:00

Окончание: 20:00

Антракт: 15 минут

Место проведения: Государственный Кремлёвский Дворец, Москва, ул. Воздвиженка, д. 1, м. Библиотека им. Ленина.

Жанр: Праздничное шоу

Мероприятие рекомендовано для зрителей 12+

17 февраля 2018 года, в 18:00, Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» приглашает вас на свое новое не имеющее аналогов Праздничное шоу «ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ». Новое шоу посвящается Дню всех влюбленных. За многие годы шоу стало уже традиционным в Москве и как всегда пройдет на сцене Государственного Кремлевского Дворца. В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ! В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Благодаря уникальности этого сочетания и появилось потрясающее по своей красоте Праздничное шоу «ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ» с невероятно яркими танцевальными номерами и прекрасной музыкой танго!

Проект был создан Симфоническим оркестром «CONCORD ORCHESTRA». Постановщик шоу известный аргентинский хореограф Silvio GRAND, который является настоящей звездой танго. В праздничном шоу принимают участие танцоры - призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango, в категории Tango Escenario, Буэнос-Айреc, Аргентина и победители конкурса Tango Dance World Championship, Буэнос-Айреc, Аргентина, театр аргентинского танго «Tango JAM Club», хореограф-постановщик А.Майоров. Вы услышите «Золотой голос танго» - Cesar Camargo и Martin Alvarado (Аргентина), которые исполнят для вас песни настоящего аргентинского танго. В новой программе в исполнении Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA» прозвучат самые популярные произведения легендарного композитора Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ «Chau Paris», «Chiquilin de bachin», «Rinascero», «Oblivion», «Adios Nonino», «Libertango» и концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе».

Для всех зрителей в красных нарядах приготовлены специальные праздничные подарки! Ваш праздничный наряд может содержать красный цвет – красное платье или красный шарф, красная блуза или красные туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных красочных нарядах!

Праздничное шоу «ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ» является самым захватывающим и динамичным шоу в мире! В канун Дня влюбленных, Государственный Кремлёвский Дворец станет воплощением настоящей страсти, танца и любви. Подарите своим любимым солнечное настроение Аргентины!

Билеты на Праздничное шоу «ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ» можно преподнести ко Дню влюбленных в качестве подарка, который поможет рассказать о своих чувствах любимому вам человеку! Купить билеты вы можете во всех театральных кассах города, в кассе Государственного Кремлёвского Дворца, Москва, ул. Воздвиженка, д. 1, станция метро "Библиотека им. Ленина", "Арбатская", "Боровицкая", тел. +7(495) 620-78-46, www.kremlinpalace.org

Электронные билеты можно приобрести на официальном сайте оркестра www.concordorchestra.ru

Участники шоу:

Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA»

Художественный руководитель и главный дирижер Fabio PIROLA

Танцоры – Silvio GRAND, звезда Аргентины, победители Tango Dance World Championship (Аргентина) и призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango в категории Tango Escenario

«Tango JAM Club» - театр аргентинского танго, хореограф-постановщик А.Майоров

Вокалисты - Cesar CAMARGO «Золотой голос танго», С. Искакова победительница конкурса «Astor PIAZZOLLA MUSIC AWARDS» и Лучший голос Аргентины Martin Alvarado (Аргентина)

Постановщик шоу Silvio GRAND (Аргентина)