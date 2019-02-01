Российский робот-космонавт Фёдор прошёл тренировки в ЦПК

Юрий Чеботарёв – старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) – рассказал, что российский человекоподобный робот-космонавт SAR-401 «Фёдор» прошёл успешные испытания в ЦПК.

По его словам, на базе Центра подготовки с «Фёдором» было проведено уже несколько испытаний. Например, он успешно прошёл тренировки на тренажёре «Выход-2», который имитирует выход космонавтов в открытый космос и передвижение на других планетах в скафандре, передаёт РИА Новости.

Чеботарёв также отметил, что в ЦПК функционирует специальный стенд для подготовки космонавтов управлению аналогичными роботами, причём как в виртуальной реальности, так и с использованием натурного образца робота.

Ранее сообщалось, что уже в этом году «Фёдор» может отправиться на МКС. Кроме того, он должен стать первым пассажиром нового российского космического корабля «Федерация».