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Москва, 03.02.2019

Российский робот-космонавт Фёдор прошёл тренировки в ЦПК

«Expert Online» 2019

Юрий Чеботарёв – старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) – рассказал, что российский человекоподобный робот-космонавт SAR-401 «Фёдор» прошёл успешные испытания в ЦПК.

По его словам, на базе Центра подготовки с «Фёдором» было проведено уже несколько испытаний. Например, он успешно прошёл тренировки на тренажёре «Выход-2», который имитирует выход космонавтов в открытый космос и передвижение на других планетах в скафандре, передаёт РИА Новости.

Чеботарёв также отметил, что в ЦПК функционирует специальный стенд для подготовки космонавтов управлению аналогичными роботами, причём как в виртуальной реальности, так и с использованием натурного образца робота.

Ранее сообщалось, что уже в этом году «Фёдор» может отправиться на МКС. Кроме того, он должен стать первым пассажиром нового российского космического корабля «Федерация».

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