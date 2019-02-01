Самопровозглашённый президент Венесуэлы Гуаидо обратился к России

Хуан Гуаидо – лидер венесуэльской оппозиции, который провозгласил себя президентом страны – призвал Россию и Китай не переживать из-за возможной смены власти.

По его мнению, отставка Мадуро, наоборот принесёт большую пользу Москве и Пекину, которые являются крупнейшими кредиторами Каракаса.

«РФ и КНР в первую очередь должны устраивать стабильность и смена нынешнего режима», – заявил Гуаидо в интервью агентству Reuters.

При этом он подчеркнул, что действующий президент страны Николас Мадуро не защищает интересы Венесуэлы, а также иностранные инвестиции.

«Именно поэтому он вообще невыгоден в качестве партнёра ни России, ни Китаю», – резюмировал самопровозглашённый президент Венесуэлы, добавив, что в случае окончательной победы оппозиции он будет строго придерживаться всех ранее взятых обязательств перед кредиторами.

Напомним, 23 января лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы.

Вскоре Дональд Трамп официально признал Гуаидо временно исполняющим обязанности главы государства. Позже примеру США последовали Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Гватемала, Гондурас, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряда других стран.

В свою очередь Китай и Россия продолжают поддерживать Николаса Мадуро в качестве законного президента Венесуэлы.