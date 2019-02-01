Саудовская Аравия запустила Национальную программу развития промышленности и логистики

Саудовская Аравия запустила национальную программу промышленного и логистического развития, которая обещает к 2030 году принести порядка 450 миллиардов долларов инвестиций в экономику страны, сообщил на церемонии запуска программы в понедельник министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Программа под контролем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана рассчитана на развитие таких секторов экономики королевства, как горнодобывающая промышленность, энергетика, нефтехимия, а также логистического сектора.

"Эта программа предусматривает увеличение доли ее секторов в ВВП до 1,2 триллиона риалов (около 320 миллиардов долларов), появление 1,6 миллиона новых рабочих мест, рост ненефтяного экспорта, а также приток местных и зарубежных инвестиций на сумму более 1,6 триллиона риалов (более 438 миллиарда долларов)", — сказал аль-Фалих, чье выступление транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария".

В рамках мероприятий по запуску программы сразу были подписаны и анонсированы соглашения между саудовскими и иностранными компаниями на общую сумму более $54 млрд.

Также в ходе церемонии запуска программы министр транспорта КСА Набиль аль-Амуди отметил, что Саудовская Аравия рассчитывает построить новые железные дороги протяженностью около 2 тыс. км (1250 миль) и начать 60 новых инфраструктурных проектов, включая 5 аэропортов. По словам министра, эта часть плана будет стоить около $36,18 млрд. "Мы стремимся, чтобы к 2020 году сектор логистики внес 221 млрд риалов в ВВП", - сказал аль-Амуди.

Программа промышленного и логистического развития является частью масштабной программы трансформации Королевста Vision 2030, призванной снизить зависимость крупнейшей экономики Ближнего Востока от экспорта нефти и вывести ее на ведущие позиции в мировой экономике. Реформы затрагивают все сферы жизни Королевства от экономики до культуры и спорта.