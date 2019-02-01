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Москва, 03.02.2019

Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам

«Expert Online» 2019

Крупнейшая кредитная организация России с 1 февраля повысила ставки по рублёвым вкладам.

При этом ставки базовых вкладов банка в нацвалюте выросли на 0,15-0,60 процентного пункта по всей линейке ​вкладов в рублях. Таким образом, без учёта ежемесячной капитализации процентов их максимальная ставка повышена с 5,15% до 5,75% годовых.

Как говорится в пресс-релизе, размещённом на официальном сайте Сбербанка, такая рента будет начисляться при размещении не менее 400 тыс. руб. на срок от 1 года во вклад «Сохраняй Онлайн».

Кроме того, банк запустил специальный промовклад «Лови момент» на 5 месяцев, 1 год или 1,5 года. Ставка по этому вкладу составит от 7,10% до 7,65% годовых. Эти условия действуют до 31 марта 2019 года.

Наша справка

Сбербанк — крупнейший транснациональный и универсальный банк России, Центральной и Восточной Европы. Контролируется ЦБ РФ, которому принадлежит 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция.

Сбербанк предоставляет широкий спектр банковских услуг для юридических и физических лиц. Доля Сбербанка на рынке частных вкладов составляет 46 %. По итогам 2018 года ценность бренда Сбербанка составила 670,4 млрд руб. (самый дорогой бренд нашей страны).

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