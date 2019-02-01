США «нашли» у России еще больше запрещенных ракет

Как пишет The Wall Street Journal, Россия развернула больше крылатых ракет наземного базирования 9М729, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такова версия официального Вашингтона.

Издание сообщает, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, знакомого с данными американской разведки, что в настоящее время Россия развернула четыре дивизиона с крылатыми ракетами 9M729, о чем США проинформировали своих западных союзников.

Ранее 16 января Соединенные Штаты сообщили, что 2 февраля начнут выход из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению.

В свою очередь, 31 января в комитете Совфеда по обороне и безопасности заявили, что новое американское артиллерийское орудие, способное стрелять на расстояние свыше 1,6 тысячи километров, нарушает ДРСМД.