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Москва, 03.02.2019

США «нашли» у России еще больше запрещенных ракет

«Expert Online» 2019

Как пишет The Wall Street Journal, Россия развернула больше крылатых ракет наземного базирования 9М729, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такова версия официального Вашингтона.

Издание сообщает, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, знакомого с данными американской разведки, что в настоящее время Россия развернула четыре дивизиона с крылатыми ракетами 9M729, о чем США проинформировали своих западных союзников.

Ранее 16 января Соединенные Штаты сообщили, что  2 февраля начнут выход  из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению.

В свою очередь, 31 января в комитете Совфеда по обороне и безопасности заявили, что новое американское артиллерийское орудие, способное стрелять на расстояние свыше 1,6 тысячи километров, нарушает ДРСМД.

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