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Москва, 03.02.2019

США провозгласили себя «смотрящими» за золотом и нефтью Венесуэлы

«Expert Online» 2019

США заявили, что будут жестко отслеживать попытки со стороны России и ряда других стран вывоза венесуэльского золота и непрозрачных сделок с ее нефтью.

«США считают недопустимым разграбление Боливарианской Республики во время сложных политических процессов, происходящих в этой стране», пишет Reuters, со ссылкой на высокопоставленного чиновника вашингтонской администрации. Источник рассказал о попытках в последнюю минуту разворовать принадлежащие Венесуэле активы.

Агентство Reuters между тем сообщило вечером 31 января о том, что порядка 15 т золота правительство Мадуро решило продать властям ОАЭ. Оно указывало, что передача слитков началась еще в конце прошлого года, когда часть запасов была отправлена в Турцию. При этом в ОАЭ пока не комментировали эти сообщения.

В свою очередь российский посол в Венесуэле Владимир Заемский назвал «пропагандистскими утками» сообщения о вывозе венесуэльского золота в Россию.

«Все это пропагандистские утки, которые, на мой взгляд, запускаются с одним намерением — навредить имиджу России во всем мире», — сказал Заемский.

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