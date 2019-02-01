Заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике запланировано на 8 февраля 2019 года. Ситуация вокруг ставки остается крайне неопределенной: ситуация в экономике сложная, что требует смягчения денежно-кредитной политики, но инфляция также ускоряется высокими темпами, а это уже требует повышения учетного процента.

"На ближайшем заседании совета директоров в феврале мы будем рассматривать все факторы: инфляцию, инфляционные ожидания, состояние экономики, состояние рынка труда, смотреть, необходимо ли уточнять прогноз, и примем соответствующее решение", - заявила «Интерфаксу» Эльвира Набиуллина в кулуарах встречи банкиров с регулятором в "Бору". Отвечая на вопрос о рассмотрении советом директоров возможности повышения ключевой ставки, глава ЦБ заявила: "Я уже про ставку все сказала".

Таким образом, констатирует издание, по сути ЦБ отказался от дополнительного сигнала для рынка перед заседанием совета - возможно, сочтя, что ожидания относительно политики регулятора сейчас сформированы правильно. Сегодня, 1 февраля наступил "период тишины" перед заседанием.

Определенности сейчас нет и быть не может, признают эксперты. Вариантов развития событий несколько, считает Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари». С одной стороны, из-за разгона инфляции в стране самое время повысить ключевую ставку и зафиксировать ее на уровне 8% годовых.

С другой, подолжает аналитик, множественные сигналы извне со стороны мировых Центробанков указывают, что в череде ужесточений их монетарной политики наметилась пауза. Это может стать сдерживающим сигналом для российского регулятора и явиться основанием для сохранения ставки без изменений. Первый сценарий может несколько укрепить рубль и зафиксировать его около 65 руб./USD, второй - сохранить в диапазоне 65,20-67,00.

Скорее всего, считает, в свою очередь, аналитик института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов, после декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ РФ возьмет паузу. Сценарий со снижением ставки в текущих условиях полностью исключен, поэтому по сути возможны два варианта: либо ставка остается неизменной, либо регулятор повышает ее еще на 0,25 б.п.. Однако с момента прошлого повышения прошло меньше двух месяцев, и, с моей точки зрения, предпосылок для такого быстрого ужесточения монетарной политики сейчас нет.

При принятии решения о ключевой ставке очень важная ситуация с инфляцией, признает эксперт. А здесь есть определенные проблемы: рост цен в 2019 году ускорится вслед за повышением НДС и ослаблением российского рубля. Кроме того, сохраняется неопределенность с санкциями, с повестки дня по-прежнему не снят вопрос о возможном введении ограничений на инвестиции в российский госдолг, а это может стать серьезным ударом по рублю, что отразится и на темпах роста цен.

То есть существует некоторая неопределенность, риски, которые ЦБ РФ непременно будет учитывать. Однако на практике ничего катастрофического не происходит, и регулятор вполне может взять паузу и выждать какое-то время до момента очередного изменения ключевой ставки, повторяет Евгений Удилов. Тем более что ужесточение монетарной политики сдерживает не только инфляцию, но и экономический рост – в данном случае это оборотная сторона медали.