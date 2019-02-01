Ученые развеяли устоявшийся миф о пользе завтрака для похудения

Учёные одного институтов питания Австралии после целой серии исследований не нашли никаких доказательств полезности завтрака для снижения веса.

При этом они полностью развеяли устоявшийся миф, что ранний приём пищи якобы снижает чувство голода, ускоряет обмен веществ, а также помогает не получить лишние калорий во время дальнейших приёмов пищи, пишет журнал BMJ.

Внимательно изучив тысячи научных публикаций, выпущенных по этой теме с 1990 по 2018 годы, они пришли к удивительному выводу – обязательное включение завтрака в ежедневный рацион не может считаться удачной стратегией для похудения.

В частности, австралийские учёные выяснили, что те люди, которые регулярно завтракают, в среднем ежедневно потребляют примерно на 260 калорий больше, чем те, кто этого не делает.

При этом, любители завтрака весят почти на полкилограмма больше тех, кто утренний приём пищи пропускает.

Таким образом, несмотря на то, что регулярный завтрак улучшает концентрацию и внимательность, прежде всего, у детей, в качестве стратегии снижения веса он точно не помощник. Напротив, регулярный приём пищи по утрам может привести к появлению лишних килограммов, особенно, если речь идёт о людях, страдающих ожирением и плохим обменом веществ.