В Госдуме предупредили о последствиях выхода США из ДРСМД

Юрий Швыткин – заместитель председателя комитета по обороне нижней палаты российского парламента – считает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к разработкам новых видов оружия, что вынудит нашу страну двигаться в этом вопросе ускоренными темпами.

При этом он признался, что возможный выход США ДРСМД вызывает у РФ тревогу, передаёт РИА Новости.

«Но США ищут для этого предлог, здесь всё очевидно, – подчеркнул Швыткин. – Это может привести к разработкам других видов вооружения, которые выходят за рамки договора о РСМД. Без внимания мы это, конечно, не оставим, будут приняты соответствующие адекватные меры. Если Вашингтон выйдет из договора и пойдёт на эти разработки, мы ответим, мы и так уже шагнули вперед, но будем и дальше шагать ускоренными темпами».

При этом депутат, отметив, что Россия выступает против гонки вооружения, не исключил, что из-за действия США по ДРСМД она возможна.

«Потому что мы всё равно не можем стоять на месте. Мы уже сейчас впереди всех в мире с учётом новых видов вооружения. Я думаю, это власти США и пугает», – резюмировал замглавы комитета Госдумы по обороне.

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация, что в самое ближайшее время США объявят о приостановке своих обязательств по ДРСМД.