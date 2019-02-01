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Москва, 03.02.2019

В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

«Expert Online» 2019
  • В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость
предоставлено пресс-службой

Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентом с возрастной дальнозоркостью.

Московская клиника 3Z (входит в крупнейшую федеральную сеть офтальмологических центров «Три-З»1) предлагает пациентам новый и перспективный способ коррекции зрения для людей с возрастной дальнозоркостью (пресбиопией). У всех без исключения людей она наступает после 40-45 лет, когда хрусталик постепенно теряет эластичность, из-за чего ухудшается зрение: утрачивается способность различать предметы на ближнем расстоянии. Чтобы рассмотреть мелкие детали или текст, человек вынужден отодвигать их на расстояние вытянутой руки, укрупнять шрифт на смартфоне, или пользоваться очками для чтения. Людям с ранее диагностированными близорукостью или дальнозоркостью в такой ситуации приходится еще сложнее: им требуется или несколько пар очков, чтобы видеть на разных расстояниях, или дорогостоящие очки с прогрессивными линзами, стоимость которых может достигать 70 тысяч рублей. 

В офтальмологической клинике 3Z <del cite="mailto:%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E10" datetime="2019-01-18T17:33"> </del>возрастную дальнозоркость могут прооперировать с помощью двух различных технологий. Первая – это имплантация пресбиопической факичной интраокулярной линзы, которая изготавливается с учетом индивидуального строения глаза пациента, и помещается за радужной оболочкой перед собственным хрусталиком. Преимущество этого метода в том, что линза имплантируется внутрь глаза через микропрокол в роговице. Анатомическое строение глаза при этом не меняется.

Второй способ – это замена хрусталика на мультифокальную искусственную линзу. Выбрать оптимальный способ коррекции поможет хирург по результатам диагностики. После операции пациент получает возможность бесплатного ежегодного обследования на протяжении 10 лет. <ins cite="mailto:%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E9" datetime="2019-01-21T15:55"></ins>

<ins cite="mailto:%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E9" datetime="2019-01-21T15:55">Записаться в клинику 3</ins><ins cite="mailto:%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E9" datetime="2019-01-21T15:55">Z</ins><ins cite="mailto:%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E9" datetime="2019-01-21T15:55"> можно по номеру +7 (495) 191 4912</ins>

https://3z.ru/

1По данным исследования ООО «РЕНОМЕ Онлайн», февраль 2018 г.

<ins cite="mailto:%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E9" datetime="2019-01-21T15:52"> </ins><ins cite="mailto:%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E9" datetime="2019-01-21T15:53">ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЛИЦЕНЗИЯ № </ins><ins cite="mailto:%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%97%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E9" datetime="2019-01-21T15:54">ЛО-77-01-016239 ОТ 20.06.2018 Г.</ins>

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