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Москва, 03.02.2019

В США назвали «ключевую страну» для сдерживания России

«Expert Online» 2019

Польша является ключевой страной по сдерживанию России в Европе благодаря своему географическому положению, заявил генерал-полковник США Бен Ходжес. Военный обратил внимание на то, что географическое положение Польши повысит мобильность войск НАТО.

Ходжес также обратил внимание  на транспортные пути, которые помогут улучшить маневренность войск НАТО в случае возможного конфликта с Россией. Все это необходимо, по словам военного, для успешной реализации политики «сдерживания».

Американский генерал заявил, что Польша собирается «сделать большой шаг вперед» и  усилить безопасность региона за счет строительства инфраструктуры.

«Строительство Центрального транспортного узла между Варшавой и Лодзью будет способствовать обеспечению безопасности в этом регионе Европы, в особенности если он будет скоординирован с инвестициями в проекты в странах Трехморья», - заявил генерал.

Он напомнил про маршрут Via Carpatia и железнодорожного пути Rail Baltica, которые могут быть использованы для переброски войск и военной техники.  

По его словам, эффективность стратегии сдерживания зависит от модернизированной и сильной армии Польши, а также ее интеграции с Германией и прибалтийскими республиками под командованием НАТО.

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