В США назвали «ключевую страну» для сдерживания России

Польша является ключевой страной по сдерживанию России в Европе благодаря своему географическому положению, заявил генерал-полковник США Бен Ходжес. Военный обратил внимание на то, что географическое положение Польши повысит мобильность войск НАТО.

Ходжес также обратил внимание на транспортные пути, которые помогут улучшить маневренность войск НАТО в случае возможного конфликта с Россией. Все это необходимо, по словам военного, для успешной реализации политики «сдерживания».

Американский генерал заявил, что Польша собирается «сделать большой шаг вперед» и усилить безопасность региона за счет строительства инфраструктуры.

«Строительство Центрального транспортного узла между Варшавой и Лодзью будет способствовать обеспечению безопасности в этом регионе Европы, в особенности если он будет скоординирован с инвестициями в проекты в странах Трехморья», - заявил генерал.

Он напомнил про маршрут Via Carpatia и железнодорожного пути Rail Baltica, которые могут быть использованы для переброски войск и военной техники.

По его словам, эффективность стратегии сдерживания зависит от модернизированной и сильной армии Польши, а также ее интеграции с Германией и прибалтийскими республиками под командованием НАТО.