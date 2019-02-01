ВСК снижает стоимость ОСАГО для Москвы и области

Базовая ставка тарифа по ОСАГО для физических лиц в Москве и Московской области снижена на 10%, до 3706 рублей, — такой тариф предлагает своим клиентам Страховой дом ВСК с 1 февраля 2019 года. Кроме того, с 9 января ВСК понизила тарифы для физлиц на 10%, до 3706 рублей, в шести регионах: Тульской, Костромской, Вологодской областях, Удмуртской Республике, Пермском крае, Республике Коми.

Напомним, в 2019 году вступило в силу новое правило, которое расширило коридор базовых ставок тарифа ОСАГО: сейчас диапазон составляет 2746−4942 рубля вместо прежних 3432–4118 рублей. Теперь каждый страховщик может назначать базовый тариф в рамках этого коридора в зависимости от ситуации в конкретном регионе. Для расчета окончательной цены полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов. Сам набор коэффициентов не изменился. При этом разделение водителей по стажу и возрасту стало более точным: вместо четырех категорий появилось 58. Для самой молодой и, как показывает статистика, наиболее аварийной категории — от 16 лет до 21 года — коэффициент немного повысился, с 1,8 до 1,87, а для самых опытных водителей стоимость полиса снизится на 7%. Таким образом, более половины автовладельцев смогут рассчитывать на снижение стоимости ОСАГО.