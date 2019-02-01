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Москва, 03.02.2019

Выход Китая и Японии из госдолга США вызовет «шторм» на мировом рынке

«Expert Online» 2019

Эксперты уверены, что, если примеру Москвы последуют Япония и Китай, которые сегодня сохраняют наиболее серьезные доли в американском госдолге, начав сокращать вложения в гособлигации США, на долговом рынке произойдет глобальное переформатирование или «шторм».

Ранее в конце 2018 года Россия начала сокращать вложения в госдолг США, сократив сумму более, чем 80 млрд долларов. Причем большая часть этой суммы, а именно 9,1 млрд вложены в краткосрочные облигации.

Однако эксперт отрасли независимый аналитик Дмитрий Адамидов в комментарии  ФБА «Экономика сегодня» назвал «ноябрьское сокращение достаточно скромным», поскольку в 2018 году года Россия снижала свое присутствие в облигациях США гораздо более быстрыми темпами.

«Если на начало 2018 года у нас было около 100 млрд в американских облигациях, то потом это значение упало до 14 млрд, а сейчас снизилось еще сильнее. Всему виной – санкционная война и нарушение договоренностей, которые были достигнуты в начале 2000-х, когда мы всю свободную наличность размещали в американские бумаги», - рассказал эксперт.

Также издание сообщает, что Россия может защитить себя долларовых рисков, которые несут с собой санкции Запада посредствам золотой «подушки безопасности».

Вслед за Россией от госдолга США начали отказываться Турция, Япония и Китай, последний  сократил свои вливания в американскую экономику, на 17,5 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Турция снизила свои вложения в госдолг США на рекордные 42% до 28,8 млрд.

Однако  общая сумма китайских вложений продолжает оставаться  на уровне 1 триллиона долларов, примерно столько же остается у Японии. Аналитики уверяют, что если эти две страны последуют примеру России, и так же активно сбросят большую долю своих вложений в гособлигации США, то на долговом рынке произойдет глобальное переформирование.

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