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Москва, 11.02.2019

В кадры российского спутника попали необъяснимые космические явления

«Expert Online» 2019

Как рассказал глава научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Михаил Панасюк, российскому спутнику «Ломоносов» удалось заснять необъяснимые физические явления, а именно «мощные световые взрывы», передает РИА «Новости». Явления попали в кадр ультрафиолетового телескопа, установленного на российском спутнике в 2016 году.

«Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа», - рассказал Панасюк.

Ученый пояснил, что на кадрах видны световые «взрывы», происходящие на высоте нескольких десятков километров, природа которых пока неизвестна.

«Под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает "взрыв" - вопрос открытый», - продолжил физик.

Он рассказал, что часть световых взрывов, которыми буквально светится земная атмосфера, ученым известна, в основном это электрические разряды в мезосфере и термосфере - спрайты и вспышки в верхней части грозового облака - эльвы. Из-за этого очень сложно распознавать космические лучи предельно высоких энергий. Однако вновь обнаруженная вспышка не относится к ранее открытым природным разрядам.

Уточняется, что спутник «Ломоносов» произведен по заказу МГУ корпорацией ВНИИЭМ. Космический аппарат был выведен на орбиту в апреле 2016 года во время первого в истории пуска с космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1а».

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