Лондон после Brexit грозит России последствиями

Россия должна будет сполна «платить за свои провокации», заявил глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Его цитирует агентство Reuters.

Он заверил, что после Brexit Британия увеличит «глобально присутствие». Также чиновник заявил о возможности «использования жесткой силы».

«Мы должны повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес», — сказал Уильямсон.

Он обратил внимание на нечеткие границы «между войной и миром» в обществе, призвав подготовиться к «применению жёсткой силы для поддержания своих интересов».

Чиновник также заявил, что считает справедливыми требования главы США Дональда Трампа, которые тот выдвигает к членам НАТО, об увеличении взносов на борьбу с «российской провокацией».

Напомним, Лондон намерен покинуть ряды стран - членов Евросоюза 29 марта текущего года. При этом соглашение по Brexit так и не было утверждено из-за проблем территориального характера. В кругах ЕК не исключают возможности переноса даты окончательного выхода Британии из Евросоюза.