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Москва, 11.02.2019

В Варшаве рассказали о «срыве» российских планов в Балтийском море

«Expert Online» 2019

ВМС Польши способны блокировать передвижение российских судов по Балтийскому морю, заявил военный эксперт из Варшавы Максимилиан Дура. Мнением он поделился с изданием Defence24.

Тем самым Польша внесет свою лепту в противостоянии РФ на Балтике, сказал он.

Дура пояснил, что осуществить данные планы польские военно-морские силы смогут благодаря, оснащенным  ракетами NSM, дивизионам береговой охраны. Дальность полета таких ракет составляет 220 километров, что позволяет блокировать передвижение российских судов по Балтийскому морю, уверен эксперт.

Также он сомневается в эффективности новых фрегатов, которые должны получить моряки Польши. По словам Дура, военные России смогут устранить их «быстро и дешево», поскольку новые машины не способны обеспечить  противовоздушную защиту со стороны моря.

«Компенсировать появление одного нового польского фрегата россияне смогут, не тратя сотни миллионов долларов», — заявил эксперт.

Он пояснил, что ВМС России, скорее всего, могут устранить польские корабли при помощи противокорабельных ракет, расположенных в Калининградской области.

Ранее польские власти заявили о закупке у США ракетной системы HIMARS, обладающей дальность поражения в радиусе 300 километров.

 

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