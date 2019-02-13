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Москва, 13.02.2019

Польша и США сделали совместное заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2019

Выступая на совместной пресс-конференции в Варшаве, госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Польши Яцек Чапутович подтвердили позиции обеих стран по противодействию строительству трубопроводу «Северный поток — 2».

Помпео еще раз озвучил известное мнение США об энергетической зависимости ЕС, как потребителя российского газа,  от России в случае ввода в эксплуатацию трубопровода.

Чапутович поддержал представителя США и сообщил, что в Варшаве придерживаются такого же мнения – «Северный поток-2» угрожает серьезным образом европейской независимости, являясь «вредным для энергетической безопасности Европы».

Накануне с обращением ЕС о прекращении строительства трубопровода обратилась группа украинских депутатов, которые считают, что  газопровод подрывает единство Евросоюза и его энергетическую независимость, передает Regnum.

Напомним, проект «Северный поток-2»подразумевает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Линии пройдут от России к Германии по дну Балтийского моря параллельно с уже работающим «Северным потоком». Новый трубопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, из которых только Дания пока не дала разрешения на строительство «Северного потока-2».

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