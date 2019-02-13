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Культура
Москва, 13.02.2019

АБДРАЗАКОВ И ГАРИФУЛЛИНА ВЫСТУПЯТ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

«Expert Online» 2019
  • АБДРАЗАКОВ И ГАРИФУЛЛИНА ВЫСТУПЯТ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ
предоставлено пресс-службой

В пресс-службах Ильдара Абдразакова и Аиды Гарифуллиной сообщили о подготовке артистов к первому совместному сольному концерту, который состоится 23 мая в Москве.

В Большом зале Crocus City Hall зрители увидят не совсем обычную для оперных исполнителей программу в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Фабио Мастранджело, состоящую как из классического, так и кроссоверного отделений.

Ильдар Абдразаков рассказал, чего стоит ожидать зрителям: «С детства у меня было желание петь то, что невозможно исполнить на сценах крупных оперных театров мира. Наконец, наступил момент, когда я выйду в дуэте с прекрасной певицей и моей коллегой Аидой Гарифуллиной. В нашем исполнении вы услышите произведения разных композиторов и разных жанров: от Моцарта до Пахмутовой, от классики до эстрадных композиций, которые уже сегодня считаются классическими произведениями. Я рад, что настал тот момент, когда могу расширить границы своего репертуара и представить своим слушателям абсолютно новую программу, ведь то, что я делаю - я делаю для вас! Мечта сбывается!»

Предстоящий концерт обещает стать грандиозным событием, ведь на одной сцене выступят абсолютно уникальные артисты - обладатель двух премий Grammy и множества других международных наград и ведущая солистка Венской оперы, о которой сам Пласидо Доминго сказал: "Вы должны гордиться Аидой Гарифуллиной, потому что она настоящая звезда оперной сцены …" 

Благодаря незаурядному таланту и трудолюбию Ильдар Абдразаков и Аида Гарифуллина являются постоянными участниками постановок ведущих театров мира, таких, как Миланский Ла Скала, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и других. Глубина и нежность сопрано Аиды в сочетании с уникальным басом и неподражаемой харизмой Ильдара гарантируют зрителям незабываемое зрелище.   

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