ЕС определился с Газовой директивой

Поправки к Газовой директиве ЕС были согласованы в ночь на среду на переговорах представителей Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии, сообщило агентство «Прайм». Теперь дело за законодателями, которые должны принять документ. Если это произойдет, как было заявлено, в ближайшее время, судьба газопровода "Северный поток 2" наконец будет окончательно определена.

"Мы согласовали новые правила, чтобы обеспечить, что трубопроводы с третьими странами соответствуют законодательству ЕС", — написал в Twitter еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете. Еврокомиссия в свою очередь сообщила, что новые правила "для улучшения функционирования газового рынка ЕС и укрепления солидарности между странами ЕС были предварительно одобрены переговорщиками из Европарламента, Совета и ЕК". Комиссия поприветствовала достижение этого компромисса.

Поправки к Газовой директиве ЕК предложила в ноябре 2017 года. Их цель – обеспечить, чтобы принципы энергетического законодательства ЕС (в частности, доступ третьих сторон к прокачке газа и тарифное регулирование) применялись ко всем газопроводам и из третьих стран. Пока ряд правил не распространяется на морские газопроводы, но Еврокомиссия считает, что достигнутое соглашение по поправкам удовлетворяет этой цели. "Оно обеспечивает применение положений Газовой директивы на территории ЕС – на суше и на море", — говорится в релизе. По оценкам экспертов, последние поправки к Газовой директиве Евросоюза лишат противников проекта "Северный поток — 2" возможности отменить его строительство, сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita. Как отмечает аналитик варшавского Центра восточных исследований Шимон Кардась, после новых поправок Газовой директивы ЕС "Северный поток — 2" получит европейский "пропуск" и правовые основания. "Фактически появится правовая броня, защищающая „Северный поток — 2", - отметил Кардась. Это связано с тем, поясняет аналитик, что, согласно новым поправкам, на морском отрезке законодательство Евросоюза теперь будет распространяться на газопровод только в территориальных водах Германии. Таким образом, теперь Берлин самостоятельно может решать, как будет работать законодательство ЕС в случае с "Северным потоком — 2".

Между тем, ситуация с Газовой директивой в отношении «Северного потока 2» по-прежнему остается неразрешенной, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. До тех пор, пока окончательный вариант поправок не утвержден, говорить о том, что угрозы для российского энергетического проекта нет еще рано. Принятие поправок осложняется рядом факторов для проекта, так если поток будет достроен уже после их принятия и вступления в силу, исключения из Третьего энергопакета ЕС как предполагалось ранее он не получит.

Речь идет об исключениях по упрощенной процедуре – и, уверен аналитик, разделения владельца трубы и поставщика газа, а также допуска третьих лиц, то есть других участников рынка в трубу – не избежать. Однако этот негативный момент, если к поправкам не припишут ничего нового, РФ и основной потребитель газа – Германия, чисто теоретически смогут обойти стороной, если заключат специальное соглашение о правовом режиме «потока».

Такой вариант возможен, полагает Дмитрий Жарский, поскольку согласованные поправки в рамках обсуждения Германии и Франции исключили вариант, что полномочия по предоставлению исключений из тртьего энергопакета могут быть переданы в Еврокомиссию или отданы на согласование остальным участникам ЕС. Но тут есть важное «но»: поскольку на это Германии нужно будет в любом случае запрашивать разрешение у ЕК, и такие формальности могут также тормозить российский проект.

Между тем, продолжает эксперт, важнейшим плюсом для Газпрома является то, что согласно пока актуальному тексту поправок, именно та страна союза, где находится первый пункт соединения газопровода из третьей страны с газовой системой, обладает полномочиями вести переговоры о применении директивы. Иными словами – Германия будет самостоятельно определять в какой степени следует применять директиву к проекту. Другой вопрос – что полностью проигнорировать Германия как заинтересованная сторона ее не сможет, а это дает дополнительные рычаги для давления на нее со стороны стран ЕС, которые выступают против проекта.

Очевидно, что поправки к газовой директиве ЕС еще больше сковывают Газпром в отношении его самого перспективного рынка сбыта, заключает Дмитрий Жарский. Газовый гигант становится все более зависимым от правовой воли своих европейских партнеров, которые будут использовать все возможные рычаги чтобы влиять на российскую энергетическую политику. Наиболее вероятно, что Северный поток 2 станет разменной монетой в очередных газовых переговорах России и Украины, и российской стороне придется принимать решение о сохранении достаточных объемов транзита газа через территорию Украины.

«Поскольку то, что мы называем «третьим энергопакетом» уже давно было заложено «рынком в цены», я не ожидаю каких-либо новых развитий этой истории касательно реализуемости «Северного потока-2». Приняли, наконец, то, что должны были принять ещё два года назад», – говорит, в свою очередь, LIFA, эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Он напоминает, что основная юридическая цель третьего энергопакета — не допускать ситуаций, когда монополисты, поставляющие энергоносители, блокируют доступ конкурентов к потребителям, пользуясь своим монопольным статусом как инструментом картельного давления на оптовых потребителей. Если монополист владеет такими сетями, то он должен предоставить как минимум половину их ёмкости конкурентам или не пользоваться ей, или продать данные сети независимым операторам.