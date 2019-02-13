Курс доллара наконец остановили

Курс доллара в среду перешел к снижению к мировым валютам, опустившись с максимумов этого года, которые были достигнуты в ходе многодневного роста американской валюты. Причиной приостановки укрепления курса доллара стал рост интереса к более рисковым активам на фоне новостей о торговых отношениях США и Китая.

Индекс доллара снижается до 96,67 пункта. При этом ранее на этой неделе индекс поднимался выше 97 пунктов впервые с конца декабря.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может продлить крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем, который истекает 1 марта.

"Похоже, что в ходе последних двух торговых сессий доминирование доллара прекратилось… это напрямую связано с оптимизмом инвесторов и ростом рисковых настроений на фоне новостей о торговле", — приводит Рейтер слова стратега CMC Markets Майкл Маккарти.

При этом рубль оказался во вторник под давлением угрозы новых санкций. Курс доллара резко подскочил к рублю на вечерних торгах после публикации Financial Times о готовящихся санкциях из-за инцидента в Керченском проливе. Курс доллара вырос на 41 копейку - до 65,95 рубля, курс евро вырос на 53 копейки - до 74,69 рубля.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что США и Евросоюз договорилсь о санкциях против России в ответ на инцидент в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года.