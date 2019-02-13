ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 13.02.2019

Курс доллара наконец остановили

«Expert Online» 2019
  • Курс доллара наконец остановили
DPA/TASS

Курс доллара в среду перешел к снижению к мировым валютам, опустившись с максимумов этого года, которые были достигнуты в ходе многодневного роста американской валюты. Причиной приостановки укрепления курса доллара стал рост интереса к более рисковым активам на фоне новостей о торговых отношениях США и Китая.

Индекс доллара снижается до 96,67 пункта. При этом ранее на этой неделе индекс поднимался выше 97 пунктов впервые с конца декабря.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что может продлить крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем, который истекает 1 марта.

"Похоже, что в ходе последних двух торговых сессий доминирование доллара прекратилось… это напрямую связано с оптимизмом инвесторов и ростом рисковых настроений на фоне новостей о торговле", — приводит Рейтер слова стратега CMC Markets Майкл Маккарти. 

При этом рубль оказался во вторник под давлением угрозы новых санкций. Курс доллара резко подскочил к рублю на вечерних торгах после публикации Financial Times о готовящихся санкциях из-за инцидента в Керченском проливе. Курс доллара вырос на 41 копейку - до 65,95 рубля, курс евро вырос на 53 копейки - до 74,69 рубля.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что США и Евросоюз договорилсь о санкциях против России в ответ на инцидент в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. 80 рублей за доллар: скоро все решится
      ООН назвала торговые конфликты и валютные войны в мировой экономике потенциальными глобальными угрозами
    2. Курс доллара всех удивил
      Курс доллара всех удивил
    3. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты