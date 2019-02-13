Эксперты назвали лучшие туристические направления Европы

Пользователи портала European Best Destinations, назвали лучшие туристические направления Старого Света.

По результатам онлайн-голосования, в котором приняли участие более 500 тыс. человек, первое место занял Будапешт (Венгрия). При этом отмечается, что прежде всего, этот город предпочитают ценители культурного и романтического отдыха, а также любители ночной жизни.

Второе место у города Брага (Португалия), которому отдали свои голоса поклонники романтичного отдыха, а также те, кто не представляет свою жизнь без качественного, но при этом не самого дорого шопинга.

Замыкает тройку лидеров остров Монте-Изола на озере Изео (Италия). Сюда любят приезжать поклонники гастрономического туризма – они в восторге от местной рыбы, колбасы, сушёных сардин, свежих помидоров и оливкового масла.

Всего пользователи портала назвали 15 туристических направлений Европы, среди которых нет ни одного из России.