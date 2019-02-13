ПУБЛИКУЙТЕ НОВОСТИ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ
СВОЕЙ КОМПАНИИ НА EXPERT.RU

Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 13.02.2019

Еврокомиссия одобрила поправки к Газовой директиве ЕС

«Expert Online» 2019

Как сообщила СМИ еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, в ходе переговоров Совета стран Евросоюза и представителей Европарламента при участии Еврокомиссии были согласованы поправки в Газовую директиву, касающиеся функционирования трубопроводов пролегающих по дну морей и идущих в ЕС из третьих стран. Об этом сообщает РИА «Новости». Это означает, что решение по строительству и допуск в территориальные воды проекта «Северный поток-2» страны ЕС смогут самостоятельно, теперь у них есть выбор использовать внутреннее законодательство в данном вопросе или обратиться к Газовой директиве.

Уточняется, что поправками, которые предлагались еще в ноябре 2017 года, предполагается уровнять применение европейского энергетического законодательства ко всем газопроводам, которые прокладываются из третьих стран.

Уточняется, что в новые правила разделяют деятельность  по продаже и транспортировке газа, в них также включены недискриминационные тарифы на прокачку газа и доступ третьих сторон к возможности прокачки. До сих пор эти нормы не затрагивали морские участки газопроводов.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    В клинике 3Z стали оперировать возрастную дальнозоркость

    Офтальмохирурги клиники 3Z («Три-З») впервые в стране начали проводить операции пациентам с возрастной дальнозоркостью

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Дать рынку камамбера

    Рынок сыра в России остается дефицитным. Хотя у нас в стране уже есть всё — сырье, поставщики оборудования и технологии

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Реклама

    TOP

    1. 80 рублей за доллар: скоро все решится
      ООН назвала торговые конфликты и валютные войны в мировой экономике потенциальными глобальными угрозами
    2. Курс доллара всех удивил
      Курс доллара всех удивил
    3. Немцы боятся Америку сильнее, чем Россию
      Накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности, Pew Center обнародовал результаты исследования Global Attitudes Survey и опроса, проведенного в 26 странах. В нем участвовали 27612 человек. Исследование принесло неожиданные результаты