Еврокомиссия одобрила поправки к Газовой директиве ЕС

Как сообщила СМИ еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, в ходе переговоров Совета стран Евросоюза и представителей Европарламента при участии Еврокомиссии были согласованы поправки в Газовую директиву, касающиеся функционирования трубопроводов пролегающих по дну морей и идущих в ЕС из третьих стран. Об этом сообщает РИА «Новости». Это означает, что решение по строительству и допуск в территориальные воды проекта «Северный поток-2» страны ЕС смогут самостоятельно, теперь у них есть выбор использовать внутреннее законодательство в данном вопросе или обратиться к Газовой директиве.

Уточняется, что поправками, которые предлагались еще в ноябре 2017 года, предполагается уровнять применение европейского энергетического законодательства ко всем газопроводам, которые прокладываются из третьих стран.

Уточняется, что в новые правила разделяют деятельность по продаже и транспортировке газа, в них также включены недискриминационные тарифы на прокачку газа и доступ третьих сторон к возможности прокачки. До сих пор эти нормы не затрагивали морские участки газопроводов.